背景资料：第58届格莱美奖获奖名单

里约奥运：加拿大选手德格拉斯有望接班博尔特 成为新一代“跑神”
路透里约热内卢8月18日 - 牙买加短跑运动员博尔特在赛场上所向披靡，而加拿大选手德格拉斯(Andre De Grasse)或许最有希望成为他的接班人。
路透洛杉矶2月15日 - 2016年第58届格莱美音乐奖颁奖礼周一在洛杉矶举行。
以下是主要奖项获奖名单：
年度制作
《Uptown Funk》--Mark Ronson，Bruno Mars
年度专辑
《1989》--泰勒·斯威夫特（Taylor Swift）
年度单曲
《Thinking Out Loud》--Ed Sheeran & Amy Wadge，词曲作者（Ed Sheeran）
最佳新人
梅根·特瑞娜（Meghan Trainor）
最佳流行歌手
《Thinking Out Loud》--Ed Sheeran
最佳流行组合/合作
《Uptown Funk》--Mark Ronson，Bruno Mars
最佳摇滚歌手
《Don't Wanna Fight》--Alabama Shakes
最佳乡村专辑
《Traveller》--Chris Stapleton
最佳流行演唱专辑
《1989》--泰勒·斯威夫特
最佳摇滚专辑
《Drones》--Muse
最佳说唱专辑
《To Pimp A Butterfly》--Kendrick Lamar
最佳音乐录影带
《Bad Blood》--泰勒·斯威夫特，Kendrick Lamar
最佳音乐剧专辑
《Hamilton》
最佳音乐电影
《Amy》（Amy Winehouse）（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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