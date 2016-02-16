背景资料：第58届格莱美奖获奖名单

香港社会：前财政司司长曾俊华宣布竞逐下届特首，冀望更美好香港
路透香港1月19日 - 本周初获批准请辞的前香港财政司司长曾俊华周四宣布，决定竞逐下届行政长官；他指香港目前最急切的是要建立信任、团结社会、重燃希望，并相信香港可以变得更好。
(本文由路透中文网编译提供)
路透洛杉矶2月15日 - 2016年第58届格莱美音乐奖颁奖礼周一在洛杉矶举行。
以下是主要奖项获奖名单：
年度制作
《Uptown Funk》--Mark Ronson，Bruno Mars
年度专辑
《1989》--泰勒·斯威夫特（Taylor Swift）
年度单曲
《Thinking Out Loud》--Ed Sheeran & Amy Wadge，词曲作者（Ed Sheeran）
最佳新人
梅根·特瑞娜（Meghan Trainor）
最佳流行歌手
《Thinking Out Loud》--Ed Sheeran
最佳流行组合/合作
《Uptown Funk》--Mark Ronson，Bruno Mars
最佳摇滚歌手
《Don't Wanna Fight》--Alabama Shakes
最佳乡村专辑
《Traveller》--Chris Stapleton
最佳流行演唱专辑
《1989》--泰勒·斯威夫特
最佳摇滚专辑
《Drones》--Muse
最佳说唱专辑
《To Pimp A Butterfly》--Kendrick Lamar
最佳音乐录影带
《Bad Blood》--泰勒·斯威夫特，Kendrick Lamar
最佳音乐剧专辑
《Hamilton》
最佳音乐电影
《Amy》（Amy Winehouse）（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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路透台北1月19日 - 台湾大型金控第一金控 董事长蔡庆年周四指出，今年台湾GDP预估有望看到2%的成长，该公司获利亦将持续成长，除本地市场朝正面发展外，目前较被看好的市场包括美国和东南亚地区。
美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦周三表示，随着美国经济接近充分就业、通胀向美联储2%的目标回升，联储逐步升息是“合理的”。