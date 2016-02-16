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货币新闻 | 2016年 2月 16日 星期二 14:49 BJT

背景资料：第58届格莱美奖获奖名单

(本文由路透中文网编译提供)

路透洛杉矶2月15日 - 2016年第58届格莱美音乐奖颁奖礼周一在洛杉矶举行。

以下是主要奖项获奖名单：

年度制作

《Uptown Funk》--Mark Ronson，Bruno Mars

年度专辑

《1989》--泰勒·斯威夫特（Taylor Swift）

年度单曲

《Thinking Out Loud》--Ed Sheeran & Amy Wadge，词曲作者（Ed Sheeran）

最佳新人

梅根·特瑞娜（Meghan Trainor）

最佳流行歌手

《Thinking Out Loud》--Ed Sheeran

最佳流行组合/合作

《Uptown Funk》--Mark Ronson，Bruno Mars

最佳摇滚歌手

《Don't Wanna Fight》--Alabama Shakes

最佳乡村专辑

《Traveller》--Chris Stapleton

最佳流行演唱专辑

《1989》--泰勒·斯威夫特

最佳摇滚专辑

《Drones》--Muse

最佳说唱专辑

《To Pimp A Butterfly》--Kendrick Lamar

最佳音乐录影带

《Bad Blood》--泰勒·斯威夫特，Kendrick Lamar

最佳音乐剧专辑

《Hamilton》

最佳音乐电影

《Amy》（Amy Winehouse）（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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