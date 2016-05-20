歌手阿黛尔获得艾弗·诺韦洛奖年度词曲创作人

里约奥运：加拿大选手德格拉斯有望接班博尔特 成为新一代“跑神”
路透里约热内卢8月18日 - 牙买加短跑运动员博尔特在赛场上所向披靡，而加拿大选手德格拉斯(Andre De Grasse)或许最有希望成为他的接班人。
路透伦敦5月19日 - 英国歌手阿黛尔周四获得艾弗·诺韦洛奖（Ivor Novello Awards）的年度词曲创作人奖，为她赢得众多奖项的清单上又增添了一项。
艾弗·诺韦洛奖是一项表彰英国及爱尔兰歌曲写作和创作的音乐行业奖。这是28岁的阿黛尔赢得的第三座艾弗·诺韦洛奖。阿黛尔的最新专辑《25》去年一经发布便称霸全球众多榜单。
不过，阿黛尔并未出席这个耀眼的午宴仪式。她已经赢得过多项格莱美奖和全英音乐奖，及一项奥斯卡奖。
英伦摇滚乐队Blur主唱代蒙·阿尔本（Damon albarn）获得了终身成就奖。英国歌手Jamie Lawson凭借歌曲《Wasn't Expecting That》获得最佳单曲词曲创作奖。英国歌手詹姆斯·贝（James Bay）凭借其流行单曲《Hold Back The River》获得最高播放率大奖。由Conor O'Brien创作的专辑《Darling Arithmetic》获得最佳专辑创作奖。（完）
编译：高良萍 发稿：王燕焜
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