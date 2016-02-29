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娱乐体育 | 2016年 2月 29日 星期一 13:11 BJT

莱昂纳多·迪卡普里奥赢得奥斯卡最佳男主角奖

路透洛杉矶2月28日 - 好莱坞影星莱昂纳多·迪卡普里奥周日凭借《荒野猎人》（The Revenant）中的演出首次赢得奥斯卡最佳男主角奖。

现年41岁的迪卡普里奥之前曾四次获奥斯卡奖提名，但都功败垂成。此次他凭借《荒野猎人》成为奥斯卡得奖大热门，并最终一偿夙愿。（完）

编译：王燕焜 发稿：朱淑珍

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