莱昂纳多·迪卡普里奥赢得奥斯卡最佳男主角奖

里约奥运：加拿大选手德格拉斯有望接班博尔特 成为新一代“跑神”
路透里约热内卢8月18日 - 牙买加短跑运动员博尔特在赛场上所向披靡，而加拿大选手德格拉斯(Andre De Grasse)或许最有希望成为他的接班人。
路透洛杉矶2月28日 - 好莱坞影星莱昂纳多·迪卡普里奥周日凭借《荒野猎人》（The Revenant）中的演出首次赢得奥斯卡最佳男主角奖。
现年41岁的迪卡普里奥之前曾四次获奥斯卡奖提名，但都功败垂成。此次他凭借《荒野猎人》成为奥斯卡得奖大热门，并最终一偿夙愿。（完）
编译：王燕焜 发稿：朱淑珍
路透里约热内卢8月18日 - 牙买加短跑运动员博尔特在赛场上所向披靡，而加拿大选手德格拉斯(Andre De Grasse)或许最有希望成为他的接班人。
路透里约热内卢8月18日 - 美国奥林匹克委员会周四向巴西民众道歉，因美国队四名游泳选手谎称遭持枪抢劫，从而引发各界对主办城市的强烈抨击。
路透里约热内卢8月18日 - 本届奥运会接近尾声之际，禁药成为一大关注焦点。里约奥运男子69公斤级比赛铜牌得主伊扎特·阿尔特科夫(Izzat Artykov)周四因药检呈阳性，被取消奖牌，成为本届奥运首位药检未过被取消奖牌的选手。