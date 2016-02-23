迟来的奥斯卡奖？迪卡普里奥今年将终于加冕影帝

路透2月22日 （记者 Jill Serjeant） - 在这个结果起起落落的电影颁奖季，奥斯卡最佳影片奖尚未出现明显的夺冠热门，但有一点可以确定：全球最知名的影星之一莱昂纳多·迪卡普里奥最终将在周日捧得奥斯卡最佳男主角奖。

因出演《荒野猎人》中的毛皮猎人一角，迪卡普里奥第五次入围奥斯卡提名。权威评论人士称，迪卡普里奥此次将证明自己的魅力，并完成从少年“万人迷”到好莱坞重量级大咖的蜕变。

“某些情况下，外界对某个演员获奖期待已久，今年这个演员肯定是莱昂纳多·迪卡普里奥，”电影网站Fandango首席记者Dave Karger表示。

“妙的是，他将凭优秀的表演而胜出，”Karger表示。

20年前，迪卡普里奥因参演《不一样的天空》（What's Eating Gilbert Grape）首次获得奥斯卡提名，如今41岁的他，凭借在《荒野猎人》中饰演沉默寡言的毛皮猎人Hugh Glass，横扫了好莱坞的所有重大颁奖礼中的影帝殊荣。

“他在片中的表现真的很棒。不会像是表彰他演员生涯成就而送出的人情。如果他没能获奥斯卡奖，我会觉得很吃惊，”《综艺》杂志（Variety）记者Tim Gray表示。

不同于《华尔街之狼》中展现的狂妄自负，也异于《了不起的盖茨比》中流露的文雅魅力，迪卡普里奥在《荒野猎人》中的角色有着一头油腻腻的乱糟头发，胡子拉碴，脸上生有冻疮，几乎难以看出他本人的面目。

讽刺的是，正是这幅扮相，反倒可能增加了他拿奥斯卡奖的机率。

“今年对迪卡普里奥有利的是，他在荧屏上丑化了自己。他蓄起邋遢的胡须，在淤泥中打滚，他太需要洗澡了，”电影奖追踪网站Goldderby.com创始人Tom O'Neil表示。（完）