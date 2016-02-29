背景资料：第88届奥斯卡金像奖获奖名单

里约奥运：加拿大选手德格拉斯有望接班博尔特 成为新一代“跑神”
路透里约热内卢8月18日 - 牙买加短跑运动员博尔特在赛场上所向披靡，而加拿大选手德格拉斯(Andre De Grasse)或许最有希望成为他的接班人。
路透洛杉矶2月28日 - 第88届奥斯卡金像奖颁奖礼周日在洛杉矶举行，喜剧演员克里斯·洛克主持了颁奖仪式。
以下是本届奥斯卡金像奖获奖名单。
最佳影片：《聚焦》（Spotlight）
最佳导演：亚利桑德罗·冈萨雷斯·伊纳里多《荒野猎人》（The Revenant）
最佳男主角：莱昂纳多·迪卡普里奥《荒野猎人》（The Revenant）
最佳女主角：布里·拉尔森《房间》（Room）
最佳男配角：马克·里朗斯《间谍之桥》（Bridge of Spies）
最佳女配角：艾丽西亚·维坎德《丹麦女孩》（The Danish Girl）
最佳原创剧本：《聚焦》（Spotlight）
最佳改编剧本：《大空头》（The Big Short）
最佳动画长片：《头脑特工队》（Inside Out）
最佳纪录长片：《艾米》（Amy）
最佳外语片：《索尔之子》（Son of Saul）
最佳原创配乐：埃尼奥·莫里康内《八恶人》（The Hateful Eight）
最佳原创歌曲：《Writing’s On The Wall》（《007之幽灵党》）
（完）
路透里约热内卢8月18日 - 牙买加短跑运动员博尔特在赛场上所向披靡，而加拿大选手德格拉斯(Andre De Grasse)或许最有希望成为他的接班人。
路透里约热内卢8月18日 - 美国奥林匹克委员会周四向巴西民众道歉，因美国队四名游泳选手谎称遭持枪抢劫，从而引发各界对主办城市的强烈抨击。
路透里约热内卢8月18日 - 本届奥运会接近尾声之际，禁药成为一大关注焦点。里约奥运男子69公斤级比赛铜牌得主伊扎特·阿尔特科夫(Izzat Artykov)周四因药检呈阳性，被取消奖牌，成为本届奥运首位药检未过被取消奖牌的选手。