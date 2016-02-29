版本:
中国
娱乐体育 | 2016年 2月 29日 星期一 14:02 BJT

背景资料：第88届奥斯卡金像奖获奖名单

路透洛杉矶2月28日 - 第88届奥斯卡金像奖颁奖礼周日在洛杉矶举行，喜剧演员克里斯·洛克主持了颁奖仪式。

以下是本届奥斯卡金像奖获奖名单。

最佳影片：《聚焦》（Spotlight）

最佳导演：亚利桑德罗·冈萨雷斯·伊纳里多《荒野猎人》（The Revenant）

最佳男主角：莱昂纳多·迪卡普里奥《荒野猎人》（The Revenant）

最佳女主角：布里·拉尔森《房间》（Room）

最佳男配角：马克·里朗斯《间谍之桥》（Bridge of Spies）

最佳女配角：艾丽西亚·维坎德《丹麦女孩》（The Danish Girl）

最佳原创剧本：《聚焦》（Spotlight）

最佳改编剧本：《大空头》（The Big Short）

最佳动画长片：《头脑特工队》（Inside Out）

最佳纪录长片：《艾米》（Amy）

最佳外语片：《索尔之子》（Son of Saul）

最佳原创配乐：埃尼奥·莫里康内《八恶人》（The Hateful Eight）

最佳原创歌曲：《Writing’s On The Wall》（《007之幽灵党》）

（完）

更多 娱乐体育

热门文章

编辑推荐

文章推荐