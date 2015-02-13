布莱德利·库珀和瑞茜·威瑟斯彭应获奥斯卡影帝影后--民调

美国股市：标普500指数创纪录新高，因美国就业数据反弹和能源股上涨
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
(本文由路透中文网编译提供)
路透洛杉矶2月12日（记者 Mary Milliken） - 根据路透/益普索（Ipsos）奥斯卡年度民调显示，布莱德利·库珀（Bradley Cooper）化身最致命美军狙击手，瑞茜·威瑟斯彭（Reese Witherspoon）饰演长途苦行寻找自我的女子，两人应获今年奥斯卡影帝和影后。
28%受访者表示，曾四次获得奥斯卡提名的库珀应该因他在影片《美国狙击手》中的表演获得最佳男主角奖。伊拉克战争影片《美国狙击手》根据已故美军海豹部队狙击手克里斯·凯尔的自传改编，由克林特·伊斯特伍德（Clint Eastwood）执导。这一比例比看过这部电影的受访者比例还多。
40岁的库珀还是影片《美国狙击手》的制片人。该片虽然取得了巨大的商业成功，但在美国却引发了有关狙击手职责、克里斯·凯尔言论的准确性及美国人对战争的看法等激烈争论。
第二位最被看好有可能赢得最佳男主角的是迈克尔·基顿（Michael Keaton）。在2月9日-12日的在线调查中，12%的美国受访者支持他。基顿在影片《鸟人》中扮演一名希望能东山再起的过气演员。
5%受访者选择支持英国男演员埃迪·雷德梅尼（Eddie Redmayne）。埃迪·雷德梅尼因扮演物理学家斯蒂芬·霍金本季获得了无数奖项。46%受访者称他们不确定谁将会赢得影帝。
在最佳女主角选项中，13%选择了奥斯卡得主瑞茜·威瑟斯彭。威瑟斯彭主演的影片《走出荒野》（Wild）根据作家谢丽尔·斯特雷德（Cheryl Strayed）同名畅销回忆录改编，讲述的是女主人公在经历人生低谷时期独自一人踏上远足之旅。
第二位是拥有12%支持的罗莎曼德·派克（Rosamund Pike）。派克主演的影片《消失的爱人》（Gone Girl），根据畅销惊悚小说改编，由大卫·芬奇执导。
然而，约有60%受访者称他们不确定谁将赢得最佳女主角。
奥斯卡奖项将由美国电影艺术与科学学院的6,100名成员于2月17日前投票选出，颁奖典礼将于2月22日举行。
路透/益普索在线调查了948名美国人，该民调的置信区间为正负3.6个百分点。(完)
编译：高良萍 发稿：程芳
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路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)