布莱德利·库珀和瑞茜·威瑟斯彭应获奥斯卡影帝影后--民调

(本文由路透中文网编译提供)

路透洛杉矶2月12日（记者 Mary Milliken） - 根据路透/益普索（Ipsos）奥斯卡年度民调显示，布莱德利·库珀（Bradley Cooper）化身最致命美军狙击手，瑞茜·威瑟斯彭（Reese Witherspoon）饰演长途苦行寻找自我的女子，两人应获今年奥斯卡影帝和影后。

28%受访者表示，曾四次获得奥斯卡提名的库珀应该因他在影片《美国狙击手》中的表演获得最佳男主角奖。伊拉克战争影片《美国狙击手》根据已故美军海豹部队狙击手克里斯·凯尔的自传改编，由克林特·伊斯特伍德（Clint Eastwood）执导。这一比例比看过这部电影的受访者比例还多。

40岁的库珀还是影片《美国狙击手》的制片人。该片虽然取得了巨大的商业成功，但在美国却引发了有关狙击手职责、克里斯·凯尔言论的准确性及美国人对战争的看法等激烈争论。

第二位最被看好有可能赢得最佳男主角的是迈克尔·基顿（Michael Keaton）。在2月9日-12日的在线调查中，12%的美国受访者支持他。基顿在影片《鸟人》中扮演一名希望能东山再起的过气演员。

5%受访者选择支持英国男演员埃迪·雷德梅尼（Eddie Redmayne）。埃迪·雷德梅尼因扮演物理学家斯蒂芬·霍金本季获得了无数奖项。46%受访者称他们不确定谁将会赢得影帝。

在最佳女主角选项中，13%选择了奥斯卡得主瑞茜·威瑟斯彭。威瑟斯彭主演的影片《走出荒野》（Wild）根据作家谢丽尔·斯特雷德（Cheryl Strayed）同名畅销回忆录改编，讲述的是女主人公在经历人生低谷时期独自一人踏上远足之旅。

第二位是拥有12%支持的罗莎曼德·派克（Rosamund Pike）。派克主演的影片《消失的爱人》（Gone Girl），根据畅销惊悚小说改编，由大卫·芬奇执导。

然而，约有60%受访者称他们不确定谁将赢得最佳女主角。

奥斯卡奖项将由美国电影艺术与科学学院的6,100名成员于2月17日前投票选出，颁奖典礼将于2月22日举行。

路透/益普索在线调查了948名美国人，该民调的置信区间为正负3.6个百分点。(完)