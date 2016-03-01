今年奥斯卡颁奖典礼收视率为八年来最低

路透洛杉矶2月29日 - 据全美收视率数据，约3,430万美国人收看了周日的2016年奥斯卡金像奖颁奖典礼，电视收视人数跌至八年来的低点。

ABC电视台今年直播的奥斯卡金像奖颁奖礼的收视率创下有记录以来的第二低位。自市场调研公司尼尔森于1974年开始追踪奥斯卡金像奖颁奖活动以来，收视率最低点发生在2008年，当时的电视直播吸引了约3,200万美国观众。

尽管好莱坞影星莱昂纳多·迪卡普里奥出席，并首次赢得奥斯卡最佳男主角奖，且观众期待喜剧演员克里斯·洛克在主持颁奖礼时如何就表演类奖项提名人都是白人引发的抗议发言，今年收视人数仍不尽人意。

非裔民权领袖Al Sharpton曾呼吁不要收看颁奖礼直播，以抗议奥斯卡忽视有色人种。周一时尚不清楚奥斯卡颁奖礼收视率低是否与此有关。

观察者们表示，一些影片的吸引力不足也可能是其中的因素之一，包括获得最佳影片奖的《聚焦》（Spotlight）以及获得最佳女主角奖的布里·拉尔森出演的《房间》（Room）。

大约有40人参加了Al Sharpton周日晚上在好莱坞组织的抗议活动。（完）