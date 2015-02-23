背景资料：第87届奥斯卡颁奖礼获奖名单

《月光男孩》击败《爱乐之城》拿下奥斯卡最佳影片奖
路透洛杉矶2月26日 - 《月光男孩》(Moonlight)周日拿下奥斯卡最佳影片奖，击败《爱乐之城》(La La Land)得到这个电影业最高荣誉。
路透洛杉矶2月22日 - 第87届奥斯卡颁奖礼周日在好莱坞举行。
以下为主要奖项得奖名单。
最佳影片
《鸟人》
最佳男主角
埃迪·雷德梅尼（Eddie Redmayne），《万物理论》
最佳女主角
朱莉安·摩尔（Julianne Moore），《依然爱丽丝》
最佳导演
亚历桑德罗·冈萨雷斯·伊纳里图（Alejandro G. Inarritu），《鸟人》
最佳男配角
J·K·西蒙斯（J.K. Simmons），《爆裂鼓手》
最佳女配角
帕特里夏·阿奎特（Patricia Arquette），《少年时代》
最佳改编剧本
格雷厄姆·穆尔（Graham Moore），《模仿游戏》
最佳原创剧本
亚历桑德罗·冈萨雷斯·伊纳里图，尼可拉斯·迦科波恩，亚历山大?戴拉利斯，阿曼多·波 《鸟人》
最佳外语片
《修女伊达》（Ida）（波兰）
最佳动画片
《超能陆战队》（Big Hero 6）
最佳纪录片
《第四公民》（CitizenFour）
最佳电影歌曲
Glory，《塞尔玛》插曲
最佳电影配乐
亚历山大·迪斯普拉特（Alexandre Desplat），《布达佩斯大饭店》
最佳摄影
艾曼努尔·卢贝兹基（Emmanuel Lubezki），《鸟人》
最佳化妆
Frances Hannon, Mark Coulier 《布达佩斯大饭店》
最佳视觉效果
《星际穿越》
（完）
编译：王燕焜 发稿：王凤昌
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