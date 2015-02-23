背景资料：第87届奥斯卡颁奖礼获奖名单

美国股市：标普500指数创纪录新高，因美国就业数据反弹和能源股上涨
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
(本文由路透中文网编译提供) 路透洛杉矶2月22日 - 第87届奥斯卡颁奖礼周日在好莱坞举行。 以下为主要奖项得奖名单。 最佳影片 《鸟人》 最佳男主角 埃迪·雷德梅尼（Eddie Redmayne），《万物理论》 最佳女主角 朱莉安·摩尔（Julianne Moore），《依然爱丽丝》 最佳导演 亚历桑德罗·冈萨雷斯·伊纳里图（Alejandro G. Inarritu），《 鸟人》 最佳男配角 J·K·西蒙斯（J.K. Simmons），《爆裂鼓手》 最佳女配角 帕特里夏·阿奎特（Patricia Arquette），《少年时代》 最佳改编剧本 格雷厄姆·穆尔（Graham Moore），《模仿游戏》 最佳原创剧本 亚历桑德罗·冈萨雷斯·伊纳里图，尼可拉斯·迦科波恩，亚历山大 •戴拉利斯，阿曼多·波 《鸟人》 最佳外语片 《修女伊达》（Ida）（波兰） 最佳动画片 《超能陆战队》（Big Hero 6） 最佳纪录片 《第四公民》（CitizenFour） 最佳电影歌曲 Glory，《塞尔玛》插曲 最佳电影配乐 亚历山大·迪斯普拉特（Alexandre Desplat），《布达佩斯大饭店 》 最佳摄影 艾曼努尔·卢贝兹基（Emmanuel Lubezki），《鸟人》 最佳化妆 Frances Hannon, Mark Coulier 《布达佩斯大饭店》 最佳视觉效果 《星际穿越》 （完） 编译：王燕焜 发稿：王凤昌
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)