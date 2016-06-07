版本:
中国
亚洲 | 2016年 6月 7日 星期二 08:56 BJT

企业并购：韩国乐天化学向美国Axiall发出初步收购要约

路透首尔6月7日 - 韩国乐天化学 周二表示，已对美国的Axiall 发出初步收购要约。后者市值为16.4亿美元。

公司并未披露财务细节。

Axiall目前正在进行1.25亿美元成本削减和生产率提高计划。该公司上月末称，正在研究包括出售公司在内的各种选项。

4月时，Axiall拒绝了Westlake Chemical 修改后的收购要约。

乐天化学表示，Axiall每年至少会产生2万亿(兆)韩元(17.2亿美元)现金收入，而其正考虑为这笔收购筹资的各种办法。(完) (编译 许娜；审校 龚芳)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐