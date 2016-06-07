企业并购：韩国乐天化学向美国Axiall发出初步收购要约

国际油市：亚洲柴油裂解价差上涨，得益于印尼的现货需求
Pertamina副董事长Ahmad Bambang周二表示，公司今年计划将非补贴柴油销售量在去年1,200万千升(7,500万桶)的基础上提升10%。
路透首尔6月7日 - 韩国乐天化学 周二表示，已对美国的Axiall 发出初步收购要约。后者市值为16.4亿美元。
公司并未披露财务细节。
Axiall目前正在进行1.25亿美元成本削减和生产率提高计划。该公司上月末称，正在研究包括出售公司在内的各种选项。
4月时，Axiall拒绝了Westlake Chemical 修改后的收购要约。
乐天化学表示，Axiall每年至少会产生2万亿(兆)韩元(17.2亿美元)现金收入，而其正考虑为这笔收购筹资的各种办法。(完) (编译 许娜；审校 龚芳)
Pertamina副董事长Ahmad Bambang周二表示，公司今年计划将非补贴柴油销售量在去年1,200万千升(7,500万桶)的基础上提升10%。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
路透达沃斯1月17日 - 中国国家主席习近平周二就重返贸易保护主义政策向各国发出警告，指称没人会在贸易战中获胜。 习近平称，各国不要在牺牲其他国家的利益中，追求自己的利益。 他向达沃斯举行的世界经济论坛称，没人会在贸易战中获胜。(完) (编译 于春红; 审校 张明钧)