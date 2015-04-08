企业并购：佳能称已收购瑞典安讯士76%股份，延长收购要约截止日期

路透东京4月8日 - 日本相机生产商佳能 周三表示，将对瑞典视频监控系统生产商安讯士(Axis AB) 的收购要约截止日期延长至4月21日，此前已收购后者76%股份。

佳能计划取得对安讯士的完全控制权，但对冲基金Elliott Management对安讯士的持股比例提高至10.01%，令此事变复杂。

本来，佳能对安讯士的持股如果超过90%，就能够强制收购剩余股份。但Elliott Management对安讯士的持股排除了这种可能。

佳能在声明中说，不会在延长的这段期限内提高收购报价。

佳能提出的收购报价为236亿瑞典克朗，合每股240克朗。接受该收购报价的最初期限为3月3日至4月1日。(完)