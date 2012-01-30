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路透中文体育短讯 | 2012年 1月 30日 星期一 11:23 BJT

阿扎伦卡澳网封后

阿扎伦卡周六以一场一边倒的胜利击败莎拉波娃，捧起澳网女单冠军，也迎来个人生涯第一个大满贯单打锦标。22岁的白俄罗斯选手阿扎伦卡用时82分钟结束战斗，两盘比分为6-3 6-0。她在最新排名中也将取代沃兹尼亚齐，成为新的网坛一姐。路透

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