英国药企阿斯利康将以27亿美元收购美国生物制药商ZS Pharma

路透伦敦11月6日 - 英国制药商阿斯利康(AstraZeneca)(AZN.L)周五表示，已同意以27亿美元收购美国生物制药公司ZS Pharma ZSPH.O。

阿斯利康表示，将支付每股90美元，获得ZS Pharma的专有技术开发治疗高钾血症的新药物。

阿斯利康的执行长Pascal Soriot说：“此次收购可能给我们的创新药物组合新增一种潜在的优秀药物，从而为我们专注于心血管和代谢疾病的战略提供补充。”

该公司还称，此项交易不会影响其2015年度财务预估。该交易预计将从2016年开始产生产品营收，在2016和2017年对公司获利的稀释作用将非常小，从2018年起将能增加公司的核心获利。(完)