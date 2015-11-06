英国药企阿斯利康将以27亿美元收购美国生物制药商ZS Pharma

花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透伦敦11月6日 - 英国制药商阿斯利康(AstraZeneca)(AZN.L)周五表示，已同意以27亿美元收购美国生物制药公司ZS Pharma ZSPH.O。
阿斯利康表示，将支付每股90美元，获得ZS Pharma的专有技术开发治疗高钾血症的新药物。
阿斯利康的执行长Pascal Soriot说：“此次收购可能给我们的创新药物组合新增一种潜在的优秀药物，从而为我们专注于心血管和代谢疾病的战略提供补充。”
该公司还称，此项交易不会影响其2015年度财务预估。该交易预计将从2016年开始产生产品营收，在2016和2017年对公司获利的稀释作用将非常小，从2018年起将能增加公司的核心获利。(完)
(编译 汪红英；审校 张涛)
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透法兰克福1月20日 - 欧洲央行执委科尔周五对CNBC说，欧洲央行(ECB)的超宽松货币政策不会永远持续下去，但现在就讨论缩减购债计划规模还为时太早。
路透达沃斯1月20日 - 过去10年，开放市场及全球贸易被指责为就业岗位流失的罪魁，然而全球企业高管称如今祸首正逐渐落在机械身上。