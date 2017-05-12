《程实专栏》“一带一路”战略推动全球经济治理突破困局

（作者程实为中国工银国际研究部主管、首席经济学家，本文仅代表其本人观点。）

“两岸猿声啼不住，轻舟已过万重山。”2017年既是危机十载的回首之年，也是“一带一路”全面推进的加速之年。随着本轮危机进入全球秩序危机阶段，需求侧政策瓶颈和全球化退潮相互叠加，构成了全球经济治理的长期困局。直面这一挑战，“一带一路”战略将引领区域经济的供给侧改革，开启“多元化”的全球化浪潮，进而推动全球经济治理体系突破困局。

有鉴于此，我们认为，即将召开的“一带一路”高端峰会，不仅将奠定沿线区域多边机制的基础，更将为全球经济治理带来新变革。人民币国际化和区域政策协调机制有望成为本次峰会的核心亮点，有助于激活区域经济的长周期复苏动力，为沿线国家的共同发展创造新的历史机遇。

危机十年，全球经济治理陷入困局。2017年，是危机连绵十载的回首之年。十年之际，本轮国际金融危机已演变至全球秩序危机阶段，全球治理体系遭到严重冲击。需求侧刺激政策步入瓶颈，叠加全球化的持续退潮，桎梏了全球经济的长周期复苏，全球经济治理困局亟待突破，全球经济结构性矛盾亟待纾解。

第一，全球需求侧政策遭遇瓶颈。一方面，随着近年来产出缺口逐步缩小，货币宽松对全球经济复苏的边际刺激效应迅速衰退。且长期的货币宽松扭曲了要素市场配置机制，阻滞全要素生产率提升，侵蚀经济中长期增长动力。另一方面，虽然财政刺激将接棒货币宽松，但未来政策空间并不宽裕。一国大规模减税将大概率引发普遍效仿，重演1980年代初的全球税收竞争，大幅冲销减税政策的刺激效果。由于各主要经济体的政府负债水平已居于高位，激进的赤字财政亦可能引发全球性债务风险。因此，需求侧的竞争性宽松无法根本扭转全球经济的复苏疲弱，全球亟需一场多角度的供给侧改革，重塑全球经济的长周期复苏动力。

第二，全球化退潮日趋严峻。近年来，国际贸易需求持续低迷，对全球经济复苏造成严重拖累。IMF数据显示，2016年全球贸易增速仅为2.2%，降至2010年以来最低点。2017-2022年全球贸易增速预测为3.9%，较1980-2016年历史均值下降1.4个百分点。更值得忧虑的是，民粹主义、保护主义和孤岛主义正在重构世界格局，全球贸易冲突不断加剧，反全球化、反一体化思潮日趋高涨。今年3月以来，虽然荷兰、法国大选暂时遏制了民粹势力崛起，但欧洲民粹政党的支持率已攀升至历史峰值，成为全球市场的新风险源。

因此，全球经济已经深陷“全球化退潮-经济放缓-民粹高涨-全球化退潮”的负向循环。负责任的全球性大国，应当把握法国大选后民粹主义短暂放缓的宝贵机遇，积极提供全球治理的公共产品，阻断这一负向循环机制。

直面挑战，“一带一路”破解关键难题。2017年，也是“一带一路”全面推进的加速之年，是沿线区域多边机制建设的奠基之年。本次“一带一路”高端峰会的召开，不仅将推动区域经济一体化的迅速发展，更将打开全球经济治理的新局面。通过针对性地破解两大难题，“一带一路”有助于消除全球经济治理困局的根本症结，加快全球经济再平衡。

第一，“一带一路”引领区域经济供给侧改革。通过“一带一路”的辐射作用，中国稳步推进的供给侧结构性改革，将成为区域经济改革的动力引擎和经验样本。这一引领效应将从三个层面有序发力，以区域融合消解结构性矛盾，以有效供给推动长周期复苏。

首先，内外联动，深化国际产能合作。产能的“去旧育新”是中国供给侧改革的重点，对内改革的需求将扩展国际合作的空间，为沿线欠发达地区的基建发展、产业升级和市场培育创造历史性机遇。

其次，互联互通，优化区域资源配置。根据供给学派理论，产品供给的优化取决于要素供给的优化。借助“六大经济走廊”，资源、能源、人才、资本等要素将在“一带一路”沿线加速流动，改善资源配置效率，提高区域经济的全要素生产率。

最后，区域稳定，活化市场微观动力。以中国经济为稳定锚，“一带一路”所构建的基建网络和贸易网络，也是区域经济的稳定网络。在宏观乱纪元中，区域稳定性的提升将改善长期风险偏好，提振社会资本的投资意愿；改变居民长期收入预期，扩大居民消费需求，进而在供求两端激活区域发展的市场驱动力。

第二，“一带一路”开启“多元化”的全球化浪潮。本轮全球化退潮暴露了传统全球化模式的深层弊端。以大国利益为导向的全球化模式，造成了全球经济的长期失衡，是民粹主义和反全球化思潮高涨的经济基础。当前，全球多元化正在涨潮，新兴市场重新振作，其经济增速较发达国家的优势持续扩大。顺应潮流，“一带一路”对全球化模式进行三方面的优化升级，使多元化浪潮成为新一轮全球化的持续动力。

其一，务实多样。2013-2016年，“一带一路”已与欧盟、俄罗斯、英国、韩国、哈萨克斯坦、越南等经济体的发展战略对接，扎根于沿线区域的多样化特征和多层次进程，兼顾了发达国家和新兴市场的发展诉求。

其二，互利共赢。不仅中资企业为区域经济积极“造血”，中国市场也为沿线资本提供了优质标的。据商务部统计，截至2017年初，中资企业在20个沿线国家建设了56个经贸合作区，累积投资逾185亿美元，为当地创造逾18万个就业岗位和11亿美元税收。2016年，沿线国家企业来华投资71亿美元，新设在华企业2905家，同比增速高达34.1%。

其三，包容开放。截至2016年底，中国已与欧盟、非盟、东盟、中东欧16国等组织发布了合作规划的联合声明。摒弃区域组织的排他性传统，“一带一路”与现有区域合作机制形成了相互支持的良性互动。

顺势而为，五月峰会推进全球治理新变革。基于以上分析，本次“一带一路”高端峰会位于全球化兴衰的关键节点，具有突破全球经济治理困局的全局作用。有鉴于此，我们认为，本次峰会有望为全球经济治理带来新变革，两个方面的重要成果值得期待。

第一，全球货币体系的存量变革。以对外直接投资为动力，以沿线经济真实需求为支撑，人民币国际化有望择机加速推进，逐步成为区域中心货币，降低沿线区域经济对美元的过度依赖。在美联储货币政策加速收紧的大趋势下，人民币国际化将有效弥补沿线区域的流动性缺口，提高区域经济一体化的便利性和稳定性。

第二，区域合作机制的增量变革。本次会议将构建高级别、常态化的“一带一路”多边政策对话和协调机制。通过深化多边对话，凝聚各方共识，加速区域互联互通，抵制“三大主义”负面影响；通过增强政策协同，避免政策更迭的负面外溢效应，推动区域经济治理体系的优化升级；通过拓展沿线各国的宏观审慎监管协作，并可能尝试建立超主权的区域金融市场稳定机制，降低区域经济金融系统性风险。（完）