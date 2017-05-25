调查：95%日企无意加入中国一带一路 认为其他计划有更大商机

路透东京5月25日 - 路透调查显示，绝大多数日本企业无意参与中国的“一带一路”倡议，认为其他国际经济合作计划能提供更大商机。

路透企业调查访问的220家日本企业中，只有5%称将参与中国的一带一路倡议。一带一路旨在促进中国、中亚、欧洲和其他地区的基础设施建设并建立这些地区之间的贸易联系。

他们反而认为日本与美国之间签订自贸协定(FTA)、推进跨太平洋伙伴关系协定(TPP)或者与俄罗斯开展经济合作等等，可以带来更好的业务机会。

“日本企业基本上对于‘一带一路’项目没有什么清晰的概念，”第一生命经济研究所首席经济分析师Toru Nishihama在看过调查结果后称。

“这些项目能赚钱吗？日本企业在与中国国有企业竞争时能获得公平对待吗？”他问到。“很多问题依然没有解答。在这样的情况下，企业别无选择，只能静待观望。”

调查结果凸显出其他地区对中国一带一路倡议的怀疑态度，一些批评人士认为这一倡议旨在提升中国的海外影响力。

日本和西方一些官员表达了对一带一路项目的透明度、以及对外国公司开放程度的担忧。

之前中国国家主席习近平与另外29国元首举行一带一路峰会。与会人士赞同建设开放型经济、确保自由和包容性的贸易。

日本首相安倍晋三未出席是次峰会。代表日本与会的是执政党自民党的二号人物干事长二阶俊博。

这项调查由Nikkei Research每月代路透进行，在5月9-19日共查访了527家大中型企业。约220家企业做出回覆。调查的回答不记名。

调查显示，约三分之一日本企业认为，与美国间的双边自由贸易协定将能提高他们的商机。

有四分之一日企则选择TPP，尽管美国已宣布退出TPP。调查还显示，14%日企选择俄罗斯-日本经济合作；仅6%认为中国为首的基建投资能带来机遇。

图表：日企对一带一路倡议兴趣缺缺

tmsnrt.rs/2rGIxj9

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