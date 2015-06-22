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国际财经 | 2015年 6月 22日 星期一 10:57 BJT

独家：英航母公司或需让步 以获批收购爱尔兰航空股权--消息

路透布鲁塞尔6月19日 - 两位消息人士周五表示，由于欧盟反垄断机构对国际航空集团(IAG)(ICAG.L)收购爱尔兰航空AERL.I25%股份的计划存在顾虑，IAG可能不得不做出让步。IAG是英国航空的母公司。

IAG希望藉此扩大由都柏林机场出发的跨大西洋航线业务，这部分业务利润率较高。都柏林机场还有富余的承载能力，与伦敦的希思罗机场不同。

IAG与欧盟执委会官员周三进行了所谓竞争状况会谈，后者通常在认为合并会削弱竞争时才举行这类会议。

“如果IAG不做出让步，交易获批的可能性不大，”其中一名消息人士称。

第二位消息人士称，IAG在考虑是否主动做出让步。

该公司可能利用最后期限前的这段时间让监管机构相信，这次收购不会影响竞争，它没有必要做出让步。

如果说服的努力失败，而又拒绝让步，交易可能面临持续90个工作日的全面调查。

欧盟执委会发言人Ricardo Cardoson拒绝置评。IAG发言人称，“双方就这个问题还正在磋商，因此不便置评。”(完)

(编译 李春喜 审校 王丽鑫)

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