独家：英航母公司或需让步 以获批收购爱尔兰航空股权--消息

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透布鲁塞尔6月19日 - 两位消息人士周五表示，由于欧盟反垄断机构对国际航空集团(IAG)(ICAG.L)收购爱尔兰航空AERL.I25%股份的计划存在顾虑，IAG可能不得不做出让步。IAG是英国航空的母公司。
IAG希望藉此扩大由都柏林机场出发的跨大西洋航线业务，这部分业务利润率较高。都柏林机场还有富余的承载能力，与伦敦的希思罗机场不同。
IAG与欧盟执委会官员周三进行了所谓竞争状况会谈，后者通常在认为合并会削弱竞争时才举行这类会议。
“如果IAG不做出让步，交易获批的可能性不大，”其中一名消息人士称。
第二位消息人士称，IAG在考虑是否主动做出让步。
该公司可能利用最后期限前的这段时间让监管机构相信，这次收购不会影响竞争，它没有必要做出让步。
如果说服的努力失败，而又拒绝让步，交易可能面临持续90个工作日的全面调查。
欧盟执委会发言人Ricardo Cardoson拒绝置评。IAG发言人称，“双方就这个问题还正在磋商，因此不便置评。”(完)
(编译 李春喜 审校 王丽鑫)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。