巴曙松出任中金国际首席投资顾问

中国今年银行等就业机会减少 金融业平均涨薪幅度仍低于10%--报告
路透上海2月17日 - 欧洲最大的金融人才服务公司--摹根麦肯立（Morgan McKinley）最新发布的中国薪酬指南指出，由于银行继续重组业务和削减成本，金融服务业的就业机会在减少，今年银行和金融服务专业人士的涨薪幅度可能仍会低于10%。
路透香港1月18日电---专业从事投资业务的香港上市公司－－中国金融国际(0721.HK)周二晚间公告,委任中国经济学家巴曙松为该公司的首席投资顾问.创资深学者与专业投资相结合之尝试.
公司公告称,巴曙松已与该公司订立了固定年期为一年的服务协议,将提供各种顾问服务,如编制金融市场发展及相关政策分析报告供本公司研究、担任本公司於中国小型贷款业发展研究方面的专家顾问,以及其他谘询服务.
巴曙松为博士生导师,国务院发展研究中心金融研究所副所长.
中国金融国际的公开资料显示,其主要从事投资於香港及中国地区成立或经营的上市及非上市公司.在资本运作、资产管理、投融资、证券市场等方面具有广泛的网路,并致力在中国大陆投资贷款、担保、资产管理等服务性金融事业.中国金融国际投资设立多家公司,主要分布在香港及中国大陆多个省市和地区.
此前其最新一笔投资为拆资20亿元人民币在西安市设立一家中小企业金融资服务平台.
公司H股周二收盘报0.5港元.(完)
--发稿 毕晓雯; 审校 丁淑琴
路透上海2月17日 - 欧洲最大的金融人才服务公司--摹根麦肯立（Morgan McKinley）最新发布的中国薪酬指南指出，由于银行继续重组业务和削减成本，金融服务业的就业机会在减少，今年银行和金融服务专业人士的涨薪幅度可能仍会低于10%。
路透伦敦2月15日 - 赴英工作的欧盟国家公民数量在2016年底停下了逐步增长的步伐，这表明英国退欧公投结果以及随之而来的英镑贬值，可能降低了英国作为就业地点的吸引力。
路透伦敦2月13日 - 英国一个行业组织周一称，在去年英国公投选择退出欧盟后，英国超过四分之一的雇主称，来自欧盟其他国家的雇员已考虑在2017年离开他们的公司或离开英国。