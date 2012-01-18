巴曙松出任中金国际首席投资顾问

路透香港1月18日电---专业从事投资业务的香港上市公司－－中国金融国际(0721.HK)周二晚间公告,委任中国经济学家巴曙松为该公司的首席投资顾问.创资深学者与专业投资相结合之尝试.

公司公告称,巴曙松已与该公司订立了固定年期为一年的服务协议,将提供各种顾问服务,如编制金融市场发展及相关政策分析报告供本公司研究、担任本公司於中国小型贷款业发展研究方面的专家顾问,以及其他谘询服务.

巴曙松为博士生导师,国务院发展研究中心金融研究所副所长.

中国金融国际的公开资料显示,其主要从事投资於香港及中国地区成立或经营的上市及非上市公司.在资本运作、资产管理、投融资、证券市场等方面具有广泛的网路,并致力在中国大陆投资贷款、担保、资产管理等服务性金融事业.中国金融国际投资设立多家公司,主要分布在香港及中国大陆多个省市和地区.

此前其最新一笔投资为拆资20亿元人民币在西安市设立一家中小企业金融资服务平台.

公司H股周二收盘报0.5港元.(完)