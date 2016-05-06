高盛资深合伙人加盟蚂蚁金服 任资深副总裁推全球化业务

路透上海5月6日 - 中国电商巨头阿里巴巴(BABA.N)关联企业蚂蚁金服集团周四稍晚宣布，高盛(GS.N)资深合伙人道格拉斯·费根（Douglas L. Feagin）将于6月15日加盟蚂蚁金服，担任资深副总裁，领导全球化相关业务。

公司新闻稿称，这一任命体现了蚂蚁金服对全球化战略的高度重视。蚂蚁金服致力于实现普惠金融，将金融服务带给中国以及全球的小微企业和消费者。在过去一年里，蚂蚁金服走出去的努力已经取得了很大进展，将来还会继续和包括阿里巴巴集团在内的众多生态伙伴，一同推进全球化战略。

道格拉斯·费根表示，“蚂蚁金服是当今世界发展最快、最具活力的全球性公司之一，很高兴能够加入，也很期待我在北美、南美和亚洲市场累积的经验，能在蚂蚁金服的全球化进程中起到作用，为更多的消费者和小企业带来帮助。” 道格拉斯·费根此前为高盛公司负责美国和拉美区金融机构的负责人。2004年到2010年，曾任高盛亚洲区（日本除外）金融机构团队负责人。

去年蚂蚁金服宣布了对印度电子钱包Paytm的战略投资，目前，Paytm已经是全球第四大的电子钱包。蚂蚁金服还投资参与了韩国第一家互联网银行K-Bank的筹建，在澳大利亚投资了PayBang公司。

蚂蚁金融服务集团4月底宣布，已完成新一轮45亿美元的融资。中国投资有限责任公司和中国建设银行(601939.SS)(0939.HK)旗下的建信信托参与了B轮融资；蚂蚁金服现有股东中国人寿(601628.SS)(2628.HK)、中国邮政集团公司、国开金融以及春华资本也参与了本轮融资，公司最新估值已达600亿美元。（完）