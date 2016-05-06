高盛资深合伙人加盟蚂蚁金服 任资深副总裁推全球化业务

人民币续大幅收升成交缩量 境内钱紧大量自营盘结汇止损
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透上海5月6日 - 中国电商巨头阿里巴巴(BABA.N)关联企业蚂蚁金服集团周四稍晚宣布，高盛(GS.N)资深合伙人道格拉斯·费根（Douglas L. Feagin）将于6月15日加盟蚂蚁金服，担任资深副总裁，领导全球化相关业务。
公司新闻稿称，这一任命体现了蚂蚁金服对全球化战略的高度重视。蚂蚁金服致力于实现普惠金融，将金融服务带给中国以及全球的小微企业和消费者。在过去一年里，蚂蚁金服走出去的努力已经取得了很大进展，将来还会继续和包括阿里巴巴集团在内的众多生态伙伴，一同推进全球化战略。
道格拉斯·费根表示，“蚂蚁金服是当今世界发展最快、最具活力的全球性公司之一，很高兴能够加入，也很期待我在北美、南美和亚洲市场累积的经验，能在蚂蚁金服的全球化进程中起到作用，为更多的消费者和小企业带来帮助。” 道格拉斯·费根此前为高盛公司负责美国和拉美区金融机构的负责人。2004年到2010年，曾任高盛亚洲区（日本除外）金融机构团队负责人。
去年蚂蚁金服宣布了对印度电子钱包Paytm的战略投资，目前，Paytm已经是全球第四大的电子钱包。蚂蚁金服还投资参与了韩国第一家互联网银行K-Bank的筹建，在澳大利亚投资了PayBang公司。
蚂蚁金融服务集团4月底宣布，已完成新一轮45亿美元的融资。中国投资有限责任公司和中国建设银行(601939.SS)(0939.HK)旗下的建信信托参与了B轮融资；蚂蚁金服现有股东中国人寿(601628.SS)(2628.HK)、中国邮政集团公司、国开金融以及春华资本也参与了本轮融资，公司最新估值已达600亿美元。（完）
(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
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