阿里巴巴第四季营收劲升39% 但在新业务上的投资打击获利

路透5月5日 - 中国电子商务巨头--阿里巴巴集团(BABA.N)表示，第四季营收大增39%，受核心网上购物业务增长提振，但当季获利首次出现下滑，受食品递送等业务上的支出拖累。

由于阿里巴巴继续大举投资新增但较不稳定的业务，第四季剔除特殊项目的净利较上年同期下降1.4%，至76亿元人民币。

投资者对该公司高于预期的营收表示欢迎，推动该公司每单位美国存托股份(ADS)周四收盘上涨3.97%至78.83美元。

“他们正采取的措施肯定正在见效，最重要的是，这表明中国的消费情况或许并没有明显减弱，”Wedbush Securities的Gil Luria说。

不过，阿里巴巴的业务并非全都看似乐观。

阿里巴巴的网络金融关联公司--蚂蚁金服第四季录得净亏损。蚂蚁金服是阿里巴巴创始人马云电商王国皇冠上的珍珠。

蚂蚁金服斥巨资与微信支付展开激烈竞争。微信支付是全球最大的支付系统之一，由阿里巴巴的劲敌腾讯控股(0700.HK)所有。

蚂蚁金服旗下拥有在线支付平台支付宝，其估值为600亿美元。虽然目前仍未盈利，但该公司正准备进行首次公开发行(IPO)。阿里巴巴并未披露蚂蚁金服的亏损金额。

阿里巴巴管理层周四表示，以全年来看，蚂蚁金服仍为盈利。

阿里巴巴在截至3月31日一季的营收为242亿元人民币(37亿美元)，较上年同期的174亿元增长，且优于汤森路透I/B/E/S中分析师平均预估的232.2亿元。

阿里巴巴中国零售市集的商品交易总额(GMV)增加24%，至7,420亿元人民币。上一季增幅为22.5%，为纪录最慢增速。

阿里巴巴一直在设法克服中国经济放缓的影响。此外，数以亿计的人上网给互联网企业带来了长达数年的飞速成长，但已有迹象显示该行业进入成熟饱和期。

为解决这些问题，阿里巴巴希望扩张进入中国电子商务以外的领域，并于上月宣布将以约10亿美元收购东南亚在线零售商Lazada的控股股权。

类似的举措也带来一些影响。在2016年第一季，阿里巴巴斥资22亿美元用于投资和收购外卖和物流企业，令集团利润率降低。

阿里巴巴称，预计这些收购将会损及利润率，因为所收购的业务获利能力不及其核心的电商业务。

中国当局一项新举措亦有可能给阿里巴巴业务带来风险。

周四中国监管机构表示，将对电商行业展开整顿，主要着眼于违反商标法、假冒伪劣商品，以及虚假刷单提升排名等行为--所有这些也都是阿里巴巴目前头疼的问题。

阿里巴巴获利图表： tmsnrt.rs/23m2PcB

(完)