《特别报道》“洋奶粉”如何在中国攻城掠地？（三）

路透上海11月8日（记者 Alexandra Harney） -中欧国际工商学院医疗管理与政策研究中心主任蔡江南称，在中国许多医生薪资低、工作辛苦，只能仰仗来自企业的物质激励。在中国，公立医院工作经验近20年的产科医师，每年正式工资可能才5,000美元左右。

浙江大学医学院附属妇产科医院的产科医生邱丽倩称，企业可能会联系医生，表示愿意支持医生的工作，譬如协助组织学术会议、营养推广活动或者防止感染的活动。

中国的《反不正当竞争法》和《刑法》都禁止行贿以获得不正当的商业优势。

据一名医学研究人员以及销售主管称，一些配方奶粉企业还通过地下市场获得医院患者信息，可直接获知孕妇的姓名、联系电话和预产期等。他们看到过有北京和上海医院孕妇名单出售。

根据2009年中国刑法修正案，医护人员出卖患者个人信息是非法行为。而盗取或非法取得这些信息，也是犯罪行为。

配方奶粉企业还会通过产前辅导课联系到孕妇。33岁的高萌（音）曾参加过雅培在上海东方国际医院举办的辅导课，她说听课时免费得到一桶400克的雅培配方奶粉。

上海东方国际医院证实雅培代表曾给该医院护士进行拉玛泽生产呼吸法(Lamaze)培训，并曾在该医院举办产前辅导课程，该院称因雅培代表掌握关于拉玛泽生产呼吸法(Lamaze)的专业知识。但该医院发言人称未在产前辅导课上分发配方奶粉。雅培发言人则拒绝就此置评。

一位曾在上海各医院推广保姆服务的销售主管称，医院和医生会向第三方公司出售参加产前辅导课的名额，这样公司可以主导课程、散发推广材料或找机会推销产品。

路透采访的中国各地共18位妈妈称，配方奶粉企业曾通过电话或短信联系她们，在她们孕期和分娩后都是如此。

33岁的杨静（音）是北京一家百货商场的经理，她在2011年生了个儿子。她表示，当时包括惠氏在内的配方奶粉企业打电话给她，询问孩子发育情况，告诉她配方奶粉能让她儿子更强壮，并且有奶粉样品送到她家。但她称，她自己从来没把家里住址告诉任何一家配方奶粉企业。

惠氏则表示，该公司明确要求不得通过电话或直接接触开展对消费者的母乳代用品销售或营销活动，并承诺将就此开展调查。

多数大型配方奶粉企业努力与中国政府部门建立联系，其中包括与卫计委有关联的部门。

宣传母乳喂养的活动人士称，雀巢是在中国进行政府公关最活跃的企业之一。该公司赞助对妇儿诊所人士的培训，还支持中国一项针对中国母乳成分的学术研究。而前文中提到的北医三院，正是雀巢曾对其母乳增强剂进行临床试验的医院之一。

雀巢称其“与卫生部以及保健机构合作，提升公众的健康和营养意识以及知识。”

美赞臣去年携手中国扶贫基金会，在云南启动“黄金三年成长帮扶计划”。据该公司的宣传材料，该项目旨在为受助地基层妇幼保健员提供专业培训，帮助受助婴幼儿在生长发育的关键3年里，获得充足的营养和科学的喂养。

世界卫生组织官员温春梅称，以馈赠为目的对医疗人员进行培训，违反世界卫生组织1981年以及中国1995年的相关规定。

美赞臣则在一项声明中称，其培训项目是属于慈善性质。

雀巢等外国配方奶粉企业与中国决策部门也有交集。2011年12月起讨论修正1995年《母乳代用品销售管理办法》时，除全球卫生和儿童组织外，卫生部（现在的卫计委）还向外国大型配方奶粉品牌征询意见。

路透获得雀巢提交意见的复印件，雀巢在其中寻求弱化一些修正条款，因其中一些修正条款较1995年版更严格，更接近世界卫生组织的规定。

譬如雀巢反对在配方奶粉包装上明显标注“推荐母乳喂养”的提议。世界卫生组织要求配方奶粉包装上必须以明确、显眼的方式标注推荐母乳喂养。

雀巢告诉路透，前述提议可能与中国婴儿食品安全标准不符，因该标准要求确保包装标注上的内容以标准化方式呈现。

雀巢还反对禁止配方奶粉企业资助医院对母乳代用品研究的提案。雀巢给路透的声明中称，此类研究“对开发基于科学的产品是必要的，能拯救那些没有足够母乳喂养的婴儿。”

雀巢希望该管理办法修正案仅适用于针对足月、健康婴儿的奶粉。不过该公司表示，并没有试图为特殊配方奶粉寻求例外。雀巢对路透表示，他们的所有建议都旨在为中国引入更严格的法规和执行。

有迹象显示中国政府加大了对1995年管理办法的重视程度，在中国电视台曝出多美滋丑闻后，卫计委告诫医院加强该管理办法的落实。

但关于该管理办法的修订工作停滞不前。卫计委通过传真作出的回复中称，因涉及多个政府部门，管理办法涵盖多个行业，且政府部门在重整，因此修订工作的进度受到了影响。（完）

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编译：朱淑珍 发稿：程芳

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