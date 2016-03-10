独家：美国银行将招聘银行家新团队 推动中间市场业务--消息

路透3月9日 - 三位知情人士告诉路透，美国银行(BAC.N)正招聘一组为中型企业服务的投资银行家新团队。该行类似的业务已于四年前解散。

这个中间市场银行家团队的确切人数还未确定，但一名知情人士说，将不到10人。

这是美国银行在更广泛裁员，同时亦设法对其看好能扩大市占率的领域加以扩编之际的新招聘。

美国银行是美国第二大银行，商业银行业务规模庞大。消息人士表示，企业主管相信，美银可能涉足中型企业并购及发股、发债谘询顾问业务。一般认为中间市场交易是指价值5亿美元以下的交易。

该行也希望，此举将带来为中型企业高管管理资金等额外业务。

由于未获授权对媒体谈论这件尚未公开之事，消息人士要求不具名。

其中一名消息人士说，由于市场疲弱，美国银行周二有一些投资银行家遭裁员。(完)