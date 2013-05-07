美国银行和MBIA达成16亿美元现金和解协议

资料图片：在纽约的美国银行一处分支机构，一名女子经过该行的自助服务终端。 REUTERS/Brendan McDermid

* 美国银行将免去MBIA债务，并获得购入后者4.9%股份的权利

* 和解协议解决了所有法律和互换交易债务纠纷

* MBIA股价收高45%，美国银行收高5.2%

路透5月6日 - 美国银行(BAC.N)和债券保险商MBIA(MBI.N)周一表示，美银已同意向MBIA支付16亿美元现金，并将获得购入后者4.9%股份的权利，以化解双方持续已久的法律纠纷。

和解协议还包括，美国银行将免除其在12月获得的价值1.37亿美元的MBIA优先债，并向MBIA提供5亿美元信贷额度。

此和解协议将化解两家公司的所有纠纷，包括MBIA在与美银进行互换交易时所产生的负债等。为此，美国银行将从此前已公布的第一季获利中计提费用，且根据巴塞尔协议III规定计算的资本充足率将上升。

受该消息影响，MBIA股价最高上涨57%，终场收高45%，报14.29美元。美国银行股价收高5.2%，报12.88美元。

美国银行执行长莫尼汉(Brian Moynihan)致力于解决和金融危机有关的各类诉讼案，这次的和解是其最新的动作，投资人也能因此不再那么担心MBIA可能会面临清盘。

MBIA执行长Jay Brown在声明稿中将该和解协议称之为公司的“重要里程碑”，目前MBIA正在进行重整，而且和美国银行之间的争端若是未能解决，其现金有在数月内告罄之虞。

长久以来MBIA的市政债券违约担保业务迟滞，但在上个十年，其开始为风险较高的结构债，像是重新包装过的抵押证券等，提供担保业务，盼能因此增加营收和获利。

但在房市泡沫破裂后，这样的做法让MBIA苦嚐恶果，不但失去其顶级信贷评等，银行业者更是纷纷要求理赔。对冲基金经理William Ackman等作空的投资者认为，MBIA能够支应结构融资损失的资本不足。

MBIA为了能够存活下去，在2009年得到纽约州保险监管机构的同意，分拆成市政债券保险商和结构性金融商品担保商，前者负责承作新的保险业务，后者则负责处理旧的理赔案。

但有18家银行拒绝这样的分拆，称这将使得MBIA失去偿付能力，及无法支付其抵押贷款相关的赔偿。

周一的和解案让法国兴业银行(SOGN.PA)变成唯一一家仍在诉讼的银行。一发言人士尚未回覆置评的请求。

**免于清算**

一位熟悉情况的消息人士指出，在达成协议之前，MBIA董事会聘请黑石集团(百仕通)(BX.N)作为顾问；该名消息人士未获得公开讨论此事的授权。一名黑石集团发言人并未立即回应有关该公司扮演角色的问题。

MBIA在2月27日表示，若美国银行继续进行诉讼，则该公司的结构金融部门将被迫进入清算或重整。执行长Brown在2月时称，进入监管程序的“风险极高”。

2011年时，市政债担保部门出借11亿美元给结构金融部门，用于与债券买家的和解，而随着时间过去，这部分的债务扩增为17亿美元。但是该公司的监管机构拒绝批准结构融资部门扩大借款。

MBIA将会运用从美国银行取得的融资来偿还这部份贷款，在5月2日止这部份贷款的金额为16亿美元，而之前则是利用与Flagstar Bancorp Inc (FBC.N)的和解金偿还了1.10亿美元。

根据协议，美国银行将会取得以每股9.59美元买进994万股MBIA股票的权证，相当于MBIA在外流通股数量的4.9%，这项权证将可在2018年5月以前的任时何时点执行。

部份投资人认为，若美国银行买进MBIA股份，表示该行对MBIA的未来有信心。

美国银行将会为了这起诉讼提列15亿美元的费用，相当于税后每股股权稀释掉0.10美元，之前公布的每股盈余也被削去一半。美国银行表示，根据会计准则规定，该公司需将此费用列于第一季财报，因为该公司尚未申报10-Q报告。

根据巴塞尔III规定，美国银行的第一级资本比率将会上升10个基点至9.52%，以反映MBIA互换合约注销后相关风险加权资产的减少。该行普通股每股有形资产净值将减少0.10美元至13.36美元。(完)

(编译/审校 王翔琼/戴素萍/张明钧/徐文焰/郑茵)

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