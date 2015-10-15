焦点：美国银行第三季实现获利 削减成本举措颇有成效

路透10月14日 - 美国按资产计第二大银行--美国银行(BAC.N)公布第三季实现获利，扭转上年同期亏损局面，因执行长莫尼汉(Brian Moynihan)的成本削减措施，帮助该行缓解了四个核心业务中有三个营收疲弱的影响。

美国银行在商业信贷、投资银行和财富管理部门削减数以十亿美元计的成本，与此同时，联邦基金拆款利率仍接近零，且对中国经济形势的担忧及美国加息时间的不确定性，令交易员不愿做大幅押注。

美国银行股价周三上午交易时段一度涨2.6%，最终收升0.77%至15.64美元。

该行第三季非利息费用下降31%至138.1亿美元，主要归功于该行遗留资产与服务部门的费用下降83%。此部门收留了许多自Countrywide Financial继承的不良贷款。

消费者银行业务是美银唯一公布营收增长的部门，因该行重组其分支网络，活跃账户增加，且信用卡发行数量增加。

“由于低利率和经济复苏疲软，营收环境艰难，但我们仍取得良好进展，”莫尼汉在电话会议上说。

“夏末的震荡，尤其是固定收益市场的震荡，仍具挑战性，”莫尼汉说。

外界认为美国银行是对利率变化最为敏感的美国大型银行之一。

德意志银行分析师Matt O'Connor本月在一份报告中写道，如果利率不上升，美国银行2016年获利将比当前预估低7.1%。相比而言，富国银行(WFC.N)获利将比当前预估低3.6%。

**营收下滑**

在截至9月30日的第三季，美国银行基于完全税收等效的总营收下降2.4%至209.1亿美元，高于接受汤森路透I/B/E/S访查的分析师平均预估的207.7亿美元。

“尽管营收在艰难的运营环境中温和下滑，但通过维持成本不变、改进信贷和进一步加强资本状况，美国银行在维持收入的稳定和可预测性方面又向前迈进了坚实的一步，”RBC Capital Markets分析师Joe Morford在报告中说。

在完全应税等值(FTE)基础上，净利息收入下降6.7%至97.4亿美元。债券交易营收减少10.9%至20亿美元。

不计诉讼成本的费用下降4%，因该行通过裁员和重组，抵消了低利率及交易收入疲弱的影响。

美国银行表示，该行员工人数较一年前减少6%。

美银指出，法律成本连续第三季下降，自一年前的60亿美元降至2.31亿美元；该行自2008年以来法律支出超过700亿美元。

美银包括抵押银行业务在内的非利息收入增长1.6%，至111.7亿美元。信贷损失拨备则增加26.7%，成为8.06亿美元。

美银当季可归属于股东的净利为40.7亿美元，合每股0.37美元。分析师平均预估为每股盈余0.33美元。

美银上年同期出现亏损，主因提列与抵押贷款和解相关费用56亿美元。

截至周二收盘，美银股价今年跌幅约达13%，KBW银行指数.BKX则跌约5%。(完)