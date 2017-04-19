美国银行季度获利大增44% 因贷款获利和交易收入增加

路透4月18日 - 美国以资产计第二大银行--美国银行(BAC.N)公布季度获利大增44%，因利率上升使贷款获利增加，而且交易增长提振了营收。

截至3月31日止的三个月，美国银行可归属于股东的净利增至43.5亿美元，上年同期为30.2亿美元。

每股盈余从上年同期的0.28美元增至0.41美元。(bit.ly/2px3E6G)

汤森路透I/B/E/S访查分析师预估为每股盈余0.35美元。目前尚不清楚数字是否具可比性。

当季扣除利息支出后的总营收增加7%至222.5亿美元。

“我们均衡的业务组合中客户活动良好...美国经济继续显示消费者和企业持乐观态度，我们的业绩反映了这些东西，”美国银行执行长莫尼汉(Brian Moynihan)在一份声明中表示。

该公司股价在盘前交易中上涨约1%至23.05美元。

所谓的“特朗普行情”提振了市场活动，令美国大型银行受益匪浅。另外他们还受益于利率的上升。美联储已经暗示，今年将还会加息。

由于存款数量较大且持有大量对利率敏感的抵押证券，美国银行严重依赖于利率上升来提高获利。

利率上升还会提高净利息收入。当季美国银行的净利息收入为110.6亿美元，同比增长5.5%。

扣除特殊项目，该行的交易活动带来了40亿美元的收入，增长21.2%。

固定收益交易业务的营收飙升约29%，股权交易营收则增长约7%，受美联储加息前后市况波动的提振。

美国银行当季投行业务收费达到创纪录的16亿美元。

该行非利息支出几乎持平，为1,485万美元。

莫尼汉去年曾表示，将把削减成本列为第一要务，到2018年将把年度支出再削减约50亿美元。(完)