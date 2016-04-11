投资者看多高风险资产 股票基金受欢迎--美银美林

路透伦敦4月8日 - 美银美林(BAC.N)周五公布，最新一周投资者增持股票，以及新兴市场和通胀保值债券，自去年6月以来最为看多高风险资产。

美银美林称，美国公债基金流出资金18亿美元，为连续第七周净赎回。

股票基金三周来首次录得资金净流入，流入通胀保值债券的资金为近一年来最多，流入新兴市场债券基金的资金则为近两年来最多。

资金流入反映第二季首周全球市场更趋稳定，尽管日圆兑美元大涨令投资者保持警惕。

但该报告并没有显示全球市场都呈乐观情势，欧洲股票基金连续第九周资金净流出，为近三年来历时最长的净赎回时间。

“我们仍在规避风险，”Michael Hartnett带领的美银美林全球策略团队在每周资金流动报告中称。

该银行的“多空”指数本周微升至4.1，为去年6月以来最高，而且大幅高于3月的0.1。

据美银美林，4月6日止当周股票基金净流入43亿美元，这完全是因为有54亿美元资金流入美国股票。美银美林还使用了资金流动研究机构EPFR Global的数据。

欧洲股票基金资金净流出9亿美元；日本股票基金净流出10亿美元，为连续第四周净流出，是自2012年9月以来历时最长的净流出时间。

投资者更看好收益高于纯美债基金的固定收益基金。新兴市场债券基金的净资金流入量为20亿美元，为2014年6月以来最大规模，另外有11亿美元流入通胀保值债券基金，为去年4月以来最高规模。(完)