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时事要闻 | 2012年 12月 18日 星期二 18:40 BJT

背景资料: 中共十八大以后主要高层官员职位调动一览

路透北京12月18日 - 中共十八大确定了高层人士布局后,主要官员的职位更迭开始紧锣密鼓地进行.以下为路透整理的中共十八大以后主要高层人事变动一览:

职位 新任 前任

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*广东省委书记 胡春华 汪洋

*浙江省委书记 夏宝龙 赵洪祝

*吉林省委书记 王儒林 孙政才

*陕西省委书记 赵正永 赵乐际

中央宣传部部长 刘奇葆 刘云山

中央政法委书记 孟建柱 周永康

中央组织部部长 赵乐际 李源潮

上海市委书记 韩正 俞正声

天津市委书记 孙春兰 张高丽

重庆市委书记 孙政才 张德江

四川省委书记 王东明 刘奇葆

注: *表示最新公布的职位变动.

(整理 乔艳红; 审校 屈桂娟)

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