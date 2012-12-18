背景资料: 中共十八大以后主要高层官员职位调动一览

中国外交部驳斥特朗普 称中方无意利用汇率贬值获取优势
路透北京2月24日 - 中国外交部周五称，中国无意利用汇率贬值以获取竞争优势，以此回应美国总统特朗普的讲话。 美国总统特朗普周四称，中国是操纵汇率的“总冠军”。就在几小时前，新任美国财长刚刚承诺将更加系统地分析中国的外汇政策操作。 外交部发言人耿爽是在例行记者会上做出上述表示的。(完) (编译 刘秀红；审校 王洋)
路透北京12月18日 - 中共十八大确定了高层人士布局后,主要官员的职位更迭开始紧锣密鼓地进行.以下为路透整理的中共十八大以后主要高层人事变动一览:
职位 新任 前任
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*广东省委书记 胡春华 汪洋
*浙江省委书记 夏宝龙 赵洪祝
*吉林省委书记 王儒林 孙政才
*陕西省委书记 赵正永 赵乐际
中央宣传部部长 刘奇葆 刘云山
中央政法委书记 孟建柱 周永康
中央组织部部长 赵乐际 李源潮
上海市委书记 韩正 俞正声
天津市委书记 孙春兰 张高丽
重庆市委书记 孙政才 张德江
四川省委书记 王东明 刘奇葆
注: *表示最新公布的职位变动.
(整理 乔艳红; 审校 屈桂娟)
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路透北京2月24日 - 中国外交部周五称，中国无意利用汇率贬值以获取竞争优势，以此回应美国总统特朗普的讲话。 美国总统特朗普周四称，中国是操纵汇率的“总冠军”。就在几小时前，新任美国财长刚刚承诺将更加系统地分析中国的外汇政策操作。 外交部发言人耿爽是在例行记者会上做出上述表示的。(完) (编译 刘秀红；审校 王洋)
路透北京2月24日 - 中国中共中央纪委周五表示，对中国交通银行党委委员、首席风险官杨东平严重违纪问题进行了立案审查，决定给予开除党籍、开除公职处分，收缴其违纪所得。
路透北京2月24日 - 新华社官方微博新华视点周五报导，十二届全国人大常委会第二十六次会议周五下午经表决，决定任命何立峰为国家发展和改革委员会主任、张军为司法部部长、钟山为商务部部长。