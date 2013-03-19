背景资料：中共十八大以后地方高官职位调动一览

朝鲜半岛紧张局势升温之际 美国副总统彭斯将赴首尔访问
路透华盛顿4月14日 - 美国副总统彭斯周日将前往韩国，他的幕僚表示，这显示在朝鲜核计划引发紧张局势升温之际，美国恪守对盟友的承诺。
路透北京3月19日 - 自中共十八大后，中国地方高层官员经历了第一轮人事大挪移。随着第十二届全国人大会议的落幕，一些省级干部升任人大和政协负责人后留下空缺，预示着新一轮的地方高官大换位拉开序幕。
以下是路透整理的中共十八大以后中国主要高层人事变动一览: (*表示最新公布的职位变动)
职位 新任 前任
* 宁夏党委书记 李建华 张毅
* 青海省委书记 骆惠宁 强卫
四川省委书记 王东明 刘奇葆
上海市委书记 韩正 俞正声
天津市委书记 孙春兰 张高丽
重庆市委书记 孙政才 张德江
福建省委书记 尤权 孙春兰
广东省委书记 胡春华 汪洋
内蒙古党委书记 王君 胡春华
陕西省委书记 赵正永 赵乐际
广西党委书记 彭清华 郭声琨
浙江省委书记 夏宝龙 赵洪祝
吉林省委书记 王儒林 孙政才
作为中国最高决策层的中央政治委常委包括七人：习近平、李克强、张德江、俞正声、刘云山、王岐山、张高丽.(完)
(发稿 沈燕; 审校 屈桂娟)
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路透华盛顿4月14日 - 美国副总统彭斯周日将前往韩国，他的幕僚表示，这显示在朝鲜核计划引发紧张局势升温之际，美国恪守对盟友的承诺。
路透首尔4月14日 - 韩国警方周五表示，没有在三星生命首尔总部发现爆炸物。 一名警官对路透表示，派到位于首尔南部瑞草区三星生命大楼的警官下午1:38(0438GMT)称，没有发现爆炸物。 该建筑今日稍早被疏散，之前据称里边有爆炸物。(完) (编译 王颖；审校 于春红)
路透华盛顿4月13日 - 美国军方表示，为打击伊斯兰国(ISIS)在阿富汗东部地区的洞穴和隧道网络，美军周四投放了一枚有“炸弹之母”之称的大型空爆炸弹，这是迄今美国在战斗中使用的威力最大的非核爆炸装置。