背景资料：中共十八大以後主要高层官员职位调动一览（更新版）

勒庞拒绝警方传唤 不就相关指控接受讯问--勒庞律师
路透巴黎2月24日 - 法国极右翼民族阵线主席玛琳娜·勒庞(Marine Le Pen)的律师Rodolphe Bossel称，周三警方就勒庞不当运用欧盟资金支付国会助理的相关指控传唤勒庞时，勒庞拒绝接受讯问。
路透北京11月21日电---中共十八大确定了高层人士布局後,主要官员的职位更迭开始紧锣密鼓地进行.以下为路透整理的中共十八大以後主要高层人事变动一览:
职位 新任 前任
* 中央宣传部部长 刘奇葆 刘云山
* 四川省委书记 王东明 刘奇葆
中央政法委书记 孟建柱 周永康
中央组织部部长 赵乐际 李源潮
上海市委书记 韩正 俞正声
天津市委书记 孙春兰 张高丽
重庆市委书记 孙政才 张德江
注: *表示最新公布的职位变动.
欲查看中国新一届25人中共中央政治局委员的背景,请点击（here）
於11月14日闭幕的中国共产党第十八次全国代表大会,选出了25位中央政治局委员,其中习近平、李克强、张德江、俞正声、刘云山、王岐山、张高丽七人当选为中央政治局常委.(完)
--整理 沈燕; 审校 屈桂娟
路透全新邮件产品服务--“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透巴黎2月24日 - 法国极右翼民族阵线主席玛琳娜·勒庞(Marine Le Pen)的律师Rodolphe Bossel称，周三警方就勒庞不当运用欧盟资金支付国会助理的相关指控传唤勒庞时，勒庞拒绝接受讯问。
路透北京2月24日 - 中国外交部周五称，中国无意利用汇率贬值以获取竞争优势，以此回应美国总统特朗普的讲话。 美国总统特朗普周四称，中国是操纵汇率的“总冠军”。就在几小时前，新任美国财长刚刚承诺将更加系统地分析中国的外汇政策操作。 外交部发言人耿爽是在例行记者会上做出上述表示的。(完) (编译 刘秀红；审校 王洋)
路透北京2月24日 - 中国中共中央纪委周五表示，对中国交通银行党委委员、首席风险官杨东平严重违纪问题进行了立案审查，决定给予开除党籍、开除公职处分，收缴其违纪所得。