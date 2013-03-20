背景资料：中共十八大以后地方高官职位调动一览

俄罗斯罗斯托夫发生爆炸 一人受伤--塔斯社援引消息人士
路透莫斯科4月6日 - 一位执法消息人员告诉俄罗斯塔斯社(TASS)，俄罗斯南部城市罗斯托夫周四早间发生爆炸，一人受伤。 REN-TV援引目击者的话称，爆炸发生在Sadovaya街一所学校附近，一位维修工人在爆炸中受伤。(完) (编译 汪红英；审校 张若琪)
路透北京3月20日 - 自中共十八大后，中国地方高层官员经历了第一轮人事大挪移。随着第十二届全国人大会议的落幕，一些省级干部升任人大和政协负责人后留下空缺，预示着新一轮的地方高官大换位拉开序幕。
以下是路透整理的中共十八大以后中国主要高层人事变动一览: (*表示最新公布的职位变动)
职位 新任 原职位 前一任地方官
* 山东省委副书记 郭树清 中国证监会主席 姜大明
宁夏党委书记 李建华 国家行政学院党委书记 张毅
青海省委书记 骆惠宁 青海省省长 强卫
四川省委书记 王东明 中央机构编制委员会主任 刘奇葆
上海市委书记 韩正 上海市市长 俞正声
天津市委书记 孙春兰 福建省委书记 张高丽
重庆市委书记 孙政才 吉林省委书记 张德江
福建省委书记 尤权 国务院副秘书长 孙春兰
广东省委书记 胡春华 内蒙古自治区党委书记 汪洋
内蒙古党委书记 王君 山西省省长 胡春华
陕西省委书记 赵正永 陕西省省长 赵乐际
广西党委书记 彭清华 中央政府驻港联络办主任 郭声琨
浙江省委书记 夏宝龙 浙江省省长 赵洪祝
吉林省委书记 王儒林 吉林省省长 孙政才
作为中国最高决策层的中央政治委常委包括七人：习近平、李克强、张德江、俞正声、刘云山、王岐山、张高丽.(完)
(发稿 沈燕; 审校 屈桂娟)
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