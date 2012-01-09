背景资料：中国四次全国金融工作会议的主要内容

路透1月9日电---中国总理温家宝在周末结束的金融工作会议上共谈到八项未来金融改革目标,包括继续稳妥有序推进人民币资本项目可兑换,提高外汇储备经营管理水平;进一步完善人民币汇率形成机制.

其中要建立统一债市、提振股市信心以及引导民间资本进入金融领域,成为业界广泛关注的亮点.

全国金融会议一般五年召开一次,是中国金融领域最高级别的会议.此前已分别於1997年、2002年以及2007年初召开过三次.以下是路透整理的历次会议的重点内容:

--第一次全国金融工作会议,1997年11月17日-19日

银行业改革正式拉开大幕:成立了四大资产管理公司,以处理从国有四大行剥离的不良资产.中央财政定向发行2,700亿元特别国债,补充四大国有银行资本金;将13,939亿元银行不良资产剥离给新成立的四家资产管理公司.

金融监管:确立对金融业实行分业监管,成立了证监会、保监会,分别负责证券业和保险业的监管,人民银行专司对银行业、信托业的监管;另外对人民银行自身机构进行了改革,原有的省分行被撤销,改成9个大区行,货币政策独立性得以加强.

--第二次全国金融工作会议,2002年2月5日-7日

银行业改革加速:确定加快中国银行业的现代企业冶理,加强金融监管与国有银行改革的思路进一步得到深化,确定组建中央汇金投资有限责任公司主导中国银行业的重组上市.而中国工商银行、中国建设银行、中国银行在股份制改革与海外上市项目的实施上得到了一系列关键政策支持. 金融监管继续深化:撤消中央金融工委,成立银监会,并成立国有银行改革领导小组,酝酿、统筹、部署国有银行改革方案,会议还做出了改革农信社的决定,为此後农信社改革的全面铺开确立了"因地制宜,分类指导"的指导方针.

--第三次全国金融工作会议,2007年1月19日-20日

继续深化金融改革,全面部署今後一个时期的金融工作:确定中国农业银行实行整体改制、国家开发银行全面推行商业化运作、成立一家运作外汇投资的公司等.

--第四次全国金融工作会议,2012年1月6-7日

继续稳妥有序推进人民币资本项目可兑换,提高外汇储备经营管理水平,进一步完善人民币汇率形成机制;推进股权多元化,切实打破垄断,放宽准入，鼓励、引导和规范民间资本进入金融服务领域;加强资本市场和保险市场建设,建设规范统一的债券市场.

加强信贷对实体经济的支持,坚持金融服务实体经济的本质要求,坚决抑制社会资本脱实向虚、以钱炒钱;加强货币政策与财政政策、监管政策、产业政策的协调配合;深化新股发行制度市场化改革,促进一级市场和二级市场协调发展,提振股市信心.(完)

--整理 毕晓雯/邵晓忆; 审校 黄凯

路透全新邮件产品服务——"每日财经荟萃"，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。