背景资料：中共十八大以后主要高层官员职位调动一览

台湾自17日起家禽禁宰运七天 因禽流感疫情恐扩大
路透台北2月17日 - 禽流感疫情恐扩大，台湾农委会宣布17日零时起至24日上午零时为止，家禽禁止移动七天，同时自17日中午12时起至2月24日中午12时止，家禽屠宰场也休宰七天。
路透北京12月19日 - 中共十八大确定了高层人士布局后,主要官员的职位更迭开始紧锣密鼓地进行.以下为路透整理的中共十八大以后主要高层人事变动一览:
职位 新任 前任
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*福建省委书记 尤 权 孙春兰
*山西省省长 李小鹏(代省长) 王君
广东省委书记 胡春华 汪洋
浙江省委书记 夏宝龙 赵洪祝
吉林省委书记 王儒林 孙政才
陕西省委书记 赵正永 赵乐际
中央宣传部部长 刘奇葆 刘云山
中央政法委书记 孟建柱 周永康
中央组织部部长 赵乐际 李源潮
上海市委书记 韩正 俞正声
天津市委书记 孙春兰 张高丽
重庆市委书记 孙政才 张德江
四川省委书记 王东明 刘奇葆
注: *表示最新公布的职位变动.
(整理 沈燕; 审校 曾祥进)
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路透台北2月17日 - 禽流感疫情恐扩大，台湾农委会宣布17日零时起至24日上午零时为止，家禽禁止移动七天，同时自17日中午12时起至2月24日中午12时止，家禽屠宰场也休宰七天。
“我认为...我们无法在未来24个月内就英国退欧安排达成一致、以及(确立)英国与欧洲大陆间的全面关系，”他在一次会议的间隙发表讲话指出。
路透巴黎2月16日 - 法国保守派总统候选人菲永麻烦不断，周四金融检察官决定寻求对其妻子吃空饷的丑闻开展一项调查。而极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)的民调支持率则上升。