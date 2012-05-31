背景资料：世界大型银行针对希腊退出欧元区情景作出的交易建议

路透伦敦5月30日电---欧洲决策者正在公开讨论希腊退出欧元区的风险,促使各家银行纷纷提出研究报告,探讨这种情况如果发生,投资者可能想要如何买卖.

以下为一些世界级大型银行提供的交易建议:

**野村**

鉴於目前的政治趋势,希腊在大选之後"看似很有可能"退出欧元区,"主观机率"略高於50%(5月29日研究报告).

如果市场消化了欧元区即将分裂的预期,德国五年期以内的公债收益率(殖利率)可能呈现负值,10年期德债收益率将远低於1%(5月29日).

若希腊在大选之後退出欧元区,欧元在2012年下半年将跌至1.15美元和90日圆.美元和日圆料从市场极其紧张的情绪中受益.不过就算希腊退出欧元区,瑞士央行对瑞郎兑欧元设定的1.20汇价上限似乎"完全不容质疑".(5月17日).

**花旗**

预计希腊退出欧元区的可能性有50%-75%(5月23日).

认为希腊退出是可以掌控的,但需要采取积极举措阻止危机蔓延(例如,欧洲央行提供更多三年期低息贷款,降息,放松撙节要求,建立泛欧元区存款担保机制,泛欧元区资助银行进行资本重组,出台新抒困计划,欧洲央行购买更多债券,扩大救助基金).

预计情势进一步疲弱的美元投资者应关注日本防御性板块(医疗、电信、必需消费品、公共部门).

在危机蔓延期间,法国农业信贷银行(CAGR.PA)和意大利Banco Popular(POP.MC)料"表现逊於大盘".

投资者可能担心美国景气循环行业(例如材料、汽车、耐用消费品、资本财),该板块从欧洲产生逾15%的营收.在欧洲有业务的传统防御性行业(例如食品、饮料和烟草、制药和生物技术、家庭和个人用品等)或许不那麽具有防御性.

**摩根士丹利**

欧元区解体并不是基本假设情景,但这一事件发生的机率已经从25%升至35%,而且可能发生的时间也从五年後变成12-18个月後.最有可能面临蔓延风险的国家为意大利、西班牙、葡萄牙和爱尔兰(5月24日).

若希腊退出欧元区,出现强烈蔓延效应和强力政策反应的可能性将为40%.在这种情境下,欧洲银行间利率与隔夜利率掉期的息差(Euribor-OIS)最初将扩大至逾100个基点,随後因强力政策反应而收缩至30个基点.欧元将大幅下挫,跌破1.10美元并"多年"停留在该水准下方.股市跌幅可能达20%.强力政策反应以及朝银行业和财政联盟迈进的举措,将为金融类股和二线国家股市提供反弹余地.

若一个规模更大的二线国家或者有好几个国家退出欧元区,那麽德债收益率将向日债收益率聚拢.银行业亏损或致Euribor-OIS扩大.美元将全线上涨.欧元/瑞郎汇率可能接近平价,因瑞士央行将不能维持其汇率限制.股市有挫跌35%的风险,建议建立二线国家股票、金融类股和景气类股的空头部位.

摩根士丹利表示,如果一个大型核心国家或者几个核心国家离开欧元区,那麽余下的欧元区国家债券与德债利差将扩大.退出欧元区国家的Libor-OIS起初将扩大.欧元可能跌至0.80美元.建议做多非欧元区国家股票以及核心国家的廉价国内股票或防御类股.

**法国兴业银行**

希腊"有序"退出欧元区将令Euro STOXX 50指数.STOXX50E下跌多达10%.(5月25日).

若欧元区"失序"拆夥,则欧元区的企业获利将下滑两年,导致债券收益率上升,但衰退忧虑以及股市风险溢价上升可能抵消部分债券收益率升幅.Euro STOXX 50指数跌幅可能"接近50%".

**高盛**

若希腊单方面退出欧元区并重新启用旧货币德拉克马(Drachma),欧元区国内生产总值(GDP)恐将减少最多2个百分点,即便决策者采取"大量"因应措施也是如此(5月28日).

盈利预期将遭受打击,STOXX Europe 600指数恐会跌至225点.股票风险溢价将高於目前8.7%的水平,推动该指数回跌至"至少是去年9月低位的215点,甚至更低",而美国和德国的10年期公债收益率(殖利率)可能分别滑落至1.5%和1%的低位.

短暂跌穿这些(公债收益率)水平是可能的.公债利差,尤其是短天期公债的利差,有望成为一个更明确的政策目标.

若发生最糟糕的情形,设想希腊银行业遭遇全面挤兑,并在其他地区引发广泛的乱局,STOXX Europe 600指数恐会再度下探158点的2009年低位.

**摩根大通**

若希腊重新采用旧币德拉克马,资金撤离欧元区或将导致欧元兑美元挫跌至1.10.

如果发生希腊无序退出欧元区,股市和信贷资产恐将进一步大幅下挫,股市跌幅或许会达到双位数.(完)

--编译 王翔琼/杜明霞/肖群英;审校 张明钧

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