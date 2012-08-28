背景资料：美联储可采取哪些工具来刺激经济增长？

路透8月27日电---鉴於美国失业率在一直高居8%以上,且欧债危机和美国财政悬崖的威胁或令经济陷入衰退,美国联邦储备委员会(美联储)推出新一轮刺激措施的可能性似乎正在增加.

美联储7月31日至8月1日会议记录显示,很多决策者认为,若经济不出现改善,有理由"很快"推出进一步宽松措施.

美联储早在近四年前就将指标短期利率降至近零水准.

此外,联储还购买了2.3万亿(兆)美元的债券,以推低较长期借贷成本,并承诺维持利率在超低水平至少到2014年较晚时候,还通过卖短买长(扭转操作,twist operation)来推低长期利率.

根据联邦基金相关期约走势,交易商认为美联储最有可能在2014年12月首次加息.

周五,美联储主席伯南克将在美国怀俄明州杰克森霍尔(Jackson Hole)对决策者发表讲话.

以下是美联储的几个选择:

**购买更多债券**

美联储或决定购买更多美国公债或抵押债券,或者二者兼有之,从而扩大其当前2.85万亿(兆)美元的资产负债表规模.在伯南克的带领下,美联储已经推出了两次大规模资产购买计划,即所谓的量化宽松.最近一次政策会议上,一些决策者对"灵活的"方案表示了支持.这种方案不会明确购买规模,允许美联储酌情买入.

好处:第三轮量化宽松可能是美联储最有力的工具,金融市场和公众对此也很熟悉.伯南克及其他官员都辩称,头两轮措施有效压低了10年期美国公债和其它债券收益率,令投资者转向风险较高资产,并提振了股市.

风险:虽然美联储官员表示,他们可以在通胀抬头前收紧资产负债表,但此前从未削减过这麽大规模的资产负债表.保守党立法者此前敦促美联储不要推出更多量化宽松计划,称其存在通胀风险,且使得国会和总统也能因此回避解决迫在眉睫的财政问题.此外,美联储官员也承认,在购债规模方面存在限制,因美联储有一家独大破坏市场功能之虞.

**延长低息承诺或其他沟通内容**

美联储曾表示,预料经济形势将显示保持利率在"极低"水位至2014年末期是合理的.根据7月31日至8月1日的会议记录,美联储政策委员会多位成员都支持将承诺时间继续拉长,但决定在9月之前不作任何动作.

好处:这不会涉及与第三轮量化宽松举措相关的风险或可能争议.将首次可能升息的时间推至2015年甚至之後,有助於锚定现有预期或将预期进一步後移.

风险:改变低息承诺可能不会达到美联储所希望的那种心理激励效果.而且,美联储将承诺期拉得越长,可信度就越低,部分原因不论承诺期延长到何时,届时伯南克是否还担任美联储主席尚不明确,他的任期将於2014年1月到期.

**下调对银行超额准备金支付的利率**

美联储对银行的超额准备金支付0.25%的利率.下调该利率或许可以促使银行放贷.

好处:这将对银行起到温和刺激的作用,而且这也是美联储可以自由动用的现成工具,从而能够利用央行因资产负债表规模膨胀所创造的大量资金.欧洲央行(ECB)似乎已从类似的举措中获得了一些好处.

风险:纽约联储的经济学家在一份研究报告中称,将超额准备金利率从目前的0.25%往下调,操作空间太小,不会有太大作用.一些人亦担心,下调该利率可能会冲击到货币市场共同基金,因为如果该利率被调降至接近零的水准,这些基金的操作就可能就会遭遇困难.

**使用美联储贴现窗口**

伯南克此前提及,美联储贴现窗口可能是进一步的放宽措施.

贴现窗口是存款类金融机构在无法获得其它融资渠道时,一种从美联储借入资金的方式.此前这并未被看作一种可能的进一步放松货币政策的手段.银行担心,若使用贴现窗口,会被看成是无法从市场获得资金虚弱的迹象,因此不倾向於采取这种方式.与此同时,美联储将银行间隔夜拆放款利率保持在零附近,同时将贴现贷款的利率定在0.75%,以确保不会对银行形成补贴.

还不清楚美联储如何使用贴现窗口刺激经济增长,不过有揣测其可能制定一个刺激银行放贷的计划.

英国央行近期宣布了一项向银行提供廉价资金的计划,条件是後者向家庭和企业提供贷款.在美联储最近一次政策会议上,几位官员表达了在美国使用该方法的意向,不过他们也指出英美两国情况存在重大差异.

益处:贴现窗口可用作可选的政策工具.

风险:下调本已经很低的利率,产生的边际积极效应或非常有限.而且对银行提供廉价资金,如何才能转化为经济中更为强劲的需求也尚不清除.额外的贴现窗口贷款也将扩大美联储的资产负债表,这可能会增大通胀风险.(完)

--编译 丁琦/梁睿雪/兰秀娟/石冠兰/王洋;审校 田建华/侯向明/蔡美珍

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。