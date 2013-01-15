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国际财经 | 2013年 1月 15日 星期二 16:09 BJT

巴克莱和德意志银行将删减投行员工奖金 幅度最高达20%--消息

路透法兰克福/纽约1月15日 - 根据熟悉内情人士说,巴克莱(BARC.L)和德意志银行(DBKGn.DE)将在未来数周内删减投行员工的奖金,以减低成本压力.

两位消息人士说,巴克莱正在结算去年的奖金,投行部门的整体津贴平均约减少10-20%.

巴克莱新任首席执行长詹金斯正在大力整顿,誓言减少薪资以提高投资人的报酬率.

两位消息人士说,德意志银行投行部门的2012年奖金约减少15-20%,全年整体薪资降幅也差不多是如此.

巴克莱和德意志银行对此均不愿置评.

全球银行业正锱铢计较员工薪资,甚至不惜裁员.高成本以及更加严格的监管规定,使得银行业比起以往更难获利.

欧洲银行业料更是有大刀阔斧的动作,因为当地监管当局施加的压力更大.

一位资深银行界人士说,2012年银行业的奖金可能比2011年少了30%之多.(完)

(编译 李婷仪; 审校 田建华)

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