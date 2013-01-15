巴克莱和德意志银行将删减投行员工奖金 幅度最高达20%--消息

波音成立风险投资部门 投资两家科技新创公司
路透西雅图4月5日 - 波音周三表示，已经成立一家风险资本事业，并投资了两家科技新创公司，这是大型企业认为跟上设计和产品制造技术日新月异步伐至为重要的最新迹象。
路透法兰克福/纽约1月15日 - 根据熟悉内情人士说,巴克莱(BARC.L)和德意志银行(DBKGn.DE)将在未来数周内删减投行员工的奖金,以减低成本压力.
两位消息人士说,巴克莱正在结算去年的奖金,投行部门的整体津贴平均约减少10-20%.
巴克莱新任首席执行长詹金斯正在大力整顿,誓言减少薪资以提高投资人的报酬率.
两位消息人士说,德意志银行投行部门的2012年奖金约减少15-20%,全年整体薪资降幅也差不多是如此.
巴克莱和德意志银行对此均不愿置评.
全球银行业正锱铢计较员工薪资,甚至不惜裁员.高成本以及更加严格的监管规定,使得银行业比起以往更难获利.
欧洲银行业料更是有大刀阔斧的动作,因为当地监管当局施加的压力更大.
一位资深银行界人士说,2012年银行业的奖金可能比2011年少了30%之多.(完)
(编译 李婷仪; 审校 田建华)
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