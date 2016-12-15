中国三季度末消费金融行业资产总额逾千亿 平均不良率4.1%--银监会

中国2016年银行理财存续规模料逾30万亿 外币理财投资升温--报告
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京12月15日 - 中国银监会非银部主任毛宛苑周四称，截至2016年9月末，消费金融行业资产总额1,077.23亿元人民币，贷款余额970.29亿元，资产的90%以上用于个人消费贷款；行业平均不良贷款率4.11%，贷款拨备率4.18%。
毛宛苑在银监会新闻发布会上并称，对于消费金融公司的设立，将采取“成熟一家审批一家”的原则，积极推动消费金融公司设立常态化；下一步，将在财税、征信、司法等方面加强部门间沟通协调和密切配合，推动消费金融公司外部发展环境的不断改善。
“因具有‘无抵押、无担保’、小额分散、面向中低收入者的展业特点，风险处于合理可控范围。”她称，如果不良率太低，说明普惠金融可能还没有贯彻下去。
同时出席发布会的招联消费金融公司总经理章杨清则指出，因消费金融公司主要向金融服务不充分的三四线城市、农村地区，加之社会诚信风险体系建设相对滞后，面临比传统商业银行等金融机构更高的风险。
“随着客户的进一步下沉，未来的不良率将有所上升。”他称。
他并强调，当前消费金融竞争激烈，其最大的后果在于客户的多头共债，“即便我们现在控制的非常好，但是其他公司觉得客户A可以从招联处获得授信，于是就给予客户A额度更大的授信，这样一来可能会导致行业的过度授信，...这是（行业）最大的风险。”
招联公司由招商银行(600036.SS)与中国联通(600050.SS)共同出资20亿元组建成立，于2015年3月正式开业。截至10月末，该公司坏账率为0.83%。
银监会数据显示，截至目前，全国经批准开业消费金融公司总数已达16家，批筹尚未开业三家,正在审核三家，进行尽职调查的五家。
2009年，经国务院同意，北京、天津、上海、成都开展消费金融公司试点；2013年9月，将试点城市范围进一步扩大至12个；2015年6月，国务院召开常务会议，决定将消费金融公司试点扩大至全国。（完）
(发稿 马蓉；审校 乔艳红)
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。
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