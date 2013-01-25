不良贷款增加预示西班牙银行业将迎来更多痛楚

IEA月报称全球油市接近平衡 产油大国减产与富国需求下滑相抵消
路透伦敦4月13日 - 国际能源署(IEA)周四称，在近三年的供应过剩之后，全球油市接近平衡，因为一些全球最大石油出口国的减产行动与富裕国家中长期需求下滑相互抵消。
路透马德里1月24日 - 西班牙银行Bankinter (BKT.MC)和Sabadell (SABE.MC)的不良贷款双双增加,表明在该国银行业深度清理有毒房地产资产的行动接近尾声之际,行业面临的痛楚将增大.去年,西班牙银行业的获利受到这些有毒房地产资产的侵蚀.
虽然Sabadell和Bankinter都是西班牙体质较为健康、无需欧洲援助的银行之一,但两家银行都受到有毒房地产资产导致的大规模减记的冲击,这些有毒资产源于该国房地产市场崩溃.
减记有毒资产的需求迫使西班牙2012年为本国急需资本且无力应对困境的银行,从欧洲寻求约400亿欧元(约合530亿美元)的援助.
西班牙大多数银行因房地产相关减记受到的最后冲击将在2012年第四季财报中反映出来.不过,这些银行的贷款账项仍受到深度衰退的损害.
中等规模的Bankinter周四警告道,尽管1月表现良好,但今年该行不良贷款在总贷款中的占比或达5%,高于2012年底的4.28%,因西班牙经济疲弱且失业率上升.
同日,法国农业信贷银行(CAGR.PA)表示,通过向机构投资者进行私人配售,其对Bankinter的持股比例自15.1%降至9.9%.去年底,该行曾收到收购其所持Bankinter全部股权的要约,但出价不合其意.
周四公布的数据显示,西班牙第四季失业率达创纪录的26%.(完)
(编译 许娜; 审校 孙茉莉)
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