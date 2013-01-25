不良贷款增加预示西班牙银行业将迎来更多痛楚

路透马德里1月24日 - 西班牙银行Bankinter (BKT.MC)和Sabadell (SABE.MC)的不良贷款双双增加,表明在该国银行业深度清理有毒房地产资产的行动接近尾声之际,行业面临的痛楚将增大.去年,西班牙银行业的获利受到这些有毒房地产资产的侵蚀.

虽然Sabadell和Bankinter都是西班牙体质较为健康、无需欧洲援助的银行之一,但两家银行都受到有毒房地产资产导致的大规模减记的冲击,这些有毒资产源于该国房地产市场崩溃.

减记有毒资产的需求迫使西班牙2012年为本国急需资本且无力应对困境的银行,从欧洲寻求约400亿欧元(约合530亿美元)的援助.

西班牙大多数银行因房地产相关减记受到的最后冲击将在2012年第四季财报中反映出来.不过,这些银行的贷款账项仍受到深度衰退的损害.

中等规模的Bankinter周四警告道,尽管1月表现良好,但今年该行不良贷款在总贷款中的占比或达5%,高于2012年底的4.28%,因西班牙经济疲弱且失业率上升.

同日,法国农业信贷银行(CAGR.PA)表示,通过向机构投资者进行私人配售,其对Bankinter的持股比例自15.1%降至9.9%.去年底,该行曾收到收购其所持Bankinter全部股权的要约,但出价不合其意.

周四公布的数据显示,西班牙第四季失业率达创纪录的26%.(完)

(编译 许娜; 审校 孙茉莉)

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