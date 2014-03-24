澳洲称因天气恶劣 暂停搜索马航失联客机

法国选民怀疑两位候选人都无力解决失业和安全两大议题--民调
路透巴黎4月30日 - 周日公布的民调发现，在距离法国总统大选决胜轮投票只有一周之际，很多选民怀疑这两位候选人都不能解决长期性失业和安全问题。
路透悉尼3月25日 -澳洲搜救当局周二表示，因天气和海况条件恶劣，暂停对马航失联客机的搜救，迅速找到疑似失联客机碎片的希望变得渺茫。
澳洲海事安全局(Australian Maritime SafetyAuthority，AMSA)称，大风、暴雨以及低云层导致飞机无法安全飞行，澳洲海军前往发现疑似碎片海域的一艘舰船已经因海上风浪较大而离开该海域。(完)
(翻译 张荻； 审校 郑茵)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透巴黎4月30日 - 周日公布的民调发现，在距离法国总统大选决胜轮投票只有一周之际，很多选民怀疑这两位候选人都不能解决长期性失业和安全问题。
路透首尔4月30日 - 韩国表示，美国已重申将负担部署萨德反导系统的费用。而在几天前，美国总统特朗普曾说韩国应该为这套10亿美元、用于防备朝鲜威胁的系统买单。
、 - 路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。