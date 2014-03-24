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时事要闻 | 2014年 3月 25日 星期二 07:27 BJT

澳洲称因天气恶劣 暂停搜索马航失联客机

路透悉尼3月25日 -澳洲搜救当局周二表示，因天气和海况条件恶劣，暂停对马航失联客机的搜救，迅速找到疑似失联客机碎片的希望变得渺茫。

澳洲海事安全局(Australian Maritime SafetyAuthority，AMSA)称，大风、暴雨以及低云层导致飞机无法安全飞行，澳洲海军前往发现疑似碎片海域的一艘舰船已经因海上风浪较大而离开该海域。(完)

(翻译 张荻； 审校 郑茵)

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