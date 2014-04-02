埃及穆兄会领袖巴迪亚抨击塞西为“暴君”

埃及穆斯林兄弟会最高领袖巴迪亚（Mohamed Badie）指责前军方领导人塞西（Abdel Fattah al-Sisi）是暴君，塞西已辞去军方职务，宣布参加5月26-27日的总统竞选。巴迪亚周二出庭受审，他对关于穆兄会从事恐怖活动的指控矢口否认。他说：“该团体（穆兄会）成立逾85年来从未参与过恐怖主义活动，甚至在当局从事恐怖活动时也从未屈服过，并为此承受了许多。”他预计，塞西就算当选，也难保其位。图为2013年12月11日巴迪亚出庭受审的资料图片。路透