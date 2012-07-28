中国“超级丹”为卫冕整装待发

路透伦敦7月28日电（记者 Ian Ransom）---中国羽毛球队曾经的”坏孩子“的林丹，在北京奥运会上挟主场之利迎来了自己运动生涯的巅峰。如今，28岁的他已经整装待发，将目标锁定在成为世界上第一位蝉联奥运冠军的羽毛球运动员。

留着刺?头的林丹已经拿到过四次世锦赛男单冠军、两次亚运会冠军以及不计其数的超级系列赛（Super Series）冠军。在运动场上，已经几乎没有什麽遗憾了。

通过代言获得了充足的收入，又与前世界羽毛球女子冠军谢杏芳喜结连理，林丹确实不再有那种迫切的需要去继续职业生涯。

这位中国人民解放军军官还是一名爱国主义者。他决心在伦敦的温布利体育场（Wembley Arena）再次向球迷们行军礼致敬。在北京奥运会的那次胜利之後，他曾身披五星红旗出现在欢呼沸腾的球迷面前。

“（这一次）我并没有觉得有什麽不同，”林丹在本届奥运会前说道。“我还是想和2008年一样赢得金牌。”

林丹将在下周一的首战中以二号种子的身份迎战爱尔兰选手埃文斯（Scott Evans）。胜负大概毫无悬念。

去年，林丹也曾在这个体育馆里酒会一个赛点，战胜宿敌李宗伟（Lee Chong Wei）而卫冕世锦赛男单冠军，他在获胜後兴奋地脱下了自己的球衣庆祝。

马来西亚名将李宗伟是本届伦敦奥运上的头号种子选手。但是从五月汤姆斯杯（Thomas Cup）以来，他一直被踝关节的伤势所困扰。他声称自己已经90%康复。

林丹的最大威胁倒更来自於自己的队友，世界排名第三的谌龙和第四的陈金。

“如果你在四年内拿到了三次世界冠军和一个奥运冠军，作为现在世界上最伟大的运动员，在我看来，你还是会走下坡路，”世界排名第五的丹麦老将盖德（Peter Gade）告诉路透记者。（完）、

编译： 林秀峰 发稿：王燕焜

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