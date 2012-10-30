丹麦羽球名将盖德退役

前世界排名第一、丹麦羽毛球名将皮特·盖德正式挂拍退役。在这项被亚洲运动员统治的运动中，现年35岁的盖德是为数不多的欧洲名将，他曾在1998至2001年、以及2006年登顶男单世界排名第一。不过盖德还将在今年12月的丹麦大师赛上最後一次上场，届时将与林丹献上一场揭幕战。路透