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路透中文体育短讯 | 2015年 3月 4日 星期三 13:36 BJT

羽坛缺乏“明日之星”--陶菲克

全英羽毛球公开赛开战之际，昔日巨星陶菲克警告当今羽坛后继乏人。这位2004年奥运会男单金牌得主称，羽毛球男单项目“现在看的只是李宗伟和林丹”。在李宗伟因禁药风波缺席本届赛事之际，陶菲克表示看不出未来能让羽坛为之振奋的类似旗鼓相当的对手，因为当今羽坛的顶尖选手表现都不够稳定。路透

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