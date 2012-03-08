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路透中文体育短讯 | 2012年 3月 8日 星期四 16:49 BJT

全英赛林丹轻松晋级

周四全英羽毛球赛男单首轮中，四次冠军得主、中国选手林丹21-18 21-15击败印度对手Ajay Jayaram轻松晋级。另一位中国选手谌龙遭遇印尼前世界冠军苏吉亚托儿子小苏吉亚托的顽强抵抗，不过後者由於脚伤无奈退赛，谌龙得以晋级。马来西亚的李宗伟击败王睁茗晋级。路透

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