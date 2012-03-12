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路透中文体育短讯 | 2012年 3月 12日 星期一 18:50 BJT

林丹全英赛第五次夺冠

周日中国羽毛球选手林丹第五次捧起全英赛男子单打冠军奖杯，当天决赛中由於对手李宗伟由於肩伤中途退赛，林丹锁定冠军。当世界排名第一的李宗伟在比赛第31分钟决定退赛时，双方比分为21-19 6-2，林丹领先。因为伤势，其实赛前已有李宗伟是否会出现在决赛场的猜测。路透

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