版本:
中国
路透中文体育短讯 | 2012年 9月 19日 星期三 14:31 BJT

中国羽球队退出日本公开赛

日本羽毛球协会副主席周二表示，中国代表队将退出本周举行的日本公开赛，该赛事组委会一位工作人员表示，目前尚不清楚退赛原因，但“有可能是政治上的原因”。据中国媒体报道，中国羽球队主教练李永波称中国队退赛原因为运动员连续参加奥运会、超级杯、大师赛，导致队员过於劳累。

更多 路透中文体育短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐