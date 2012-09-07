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路透中文体育短讯 | 2012年 9月 7日 星期五 10:42 BJT

韩国消极比赛羽球运动员处罚再减轻

据韩国媒体报道，韩国奥委会再次减轻了对在奥运会上消极比赛的羽球运动员的处罚，取消了对金荷娜、郑景银、河贞恩、金敏贞停止国家队资格一年，但取消对四名运动员为期六个月的国内禁赛令。奥运会结束後，韩国羽毛球协会对这四人最初的处罚决定为两年的全球禁赛处罚。

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