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路透中文体育短讯 | 2012年 12月 14日 星期五 10:44 BJT

李宗伟退出超级赛总决赛

马来西亚羽球名将李宗伟退出在中国举办的世界羽联超级赛总决赛。世界排名第一的李宗伟在小组赛首轮比赛中负于中国选手杜鹏宇，赛后李宗伟因伤退赛，他表示自己“本想好好休息养伤，可如果不来参赛的话将被罚款5千美元”。而林丹则因奥运后远离国际赛场积分不够，并未获得参加该赛事资格。图为资料图片。路透

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