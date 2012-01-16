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路透中文体育短讯 | 2012年 1月 16日 星期一 09:49 BJT

李宗伟大马超级赛男单封王

世界第一李宗伟周日第八次捧起马来西亚超级赛男单冠军奖杯，为其参加今年伦敦奥运会增强信心。29岁李宗伟仅仅耗时36分钟，就以21-6 21-13轻取日本选手田儿贤一。赛後李宗伟对记者说道："现在我可以将所有精力都放在为马来西亚赢得第一枚奥运金牌上。"路透

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