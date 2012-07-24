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路透中文体育短讯 | 2012年 7月 24日 星期二 13:30 BJT

羽毛球抽签揭晓 林丹早早遇陶菲克

伦敦奥运会羽毛球赛事抽签揭晓，中国奥运冠军林丹与劲敌陶菲克狭路相逢。林丹首轮小组赛之後将很可能与陶菲克在16强比赛中遭遇。後者曾经在2004雅典奥运会上为印度尼西亚夺得男单金牌。

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