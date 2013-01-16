版本:
中国
路透中文体育短讯 | 2013年 1月 16日 星期三 14:24 BJT

李永波支持纳兹米竞选羽联主席

现任世界羽联(BWF)主席韩国人姜荣中(Kang Young-joong)上月宣布今年5月离职，中国主教练李永波周二表示支持马来西亚羽协主席纳兹米(Nadzmi Mohd Salleh)竞选这一职位。此前印度尼西亚人Justian Suhandinata已表达过竞选意愿。李永波表示纳兹米有足够能力任职并推广羽球运动。路透
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 路透中文体育短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐